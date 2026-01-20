В Томской области количество онлайн-мероприятий выросло в 2,5 раза

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую онлайн-активность жителей Томской области по итогам 2025 г. Томичи провели бизнес-встреч и вебинаров в 2,5 раз больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом пользователи стали активнее применять инструменты на базе искусственного интеллекта. Чаще всего ИИ-функции использовали для размытия и замены фона на видеосозвонах, эту функцию включали почти в шесть раз чаще, чем в 2024 г. На втором месте – функция маски и бьютификации, которую в 2025 г. использовали почти в 14 раз чаще, чем годом ранее. На третьем месте – саммаризация (краткий пересказ встречи), рост почти в 30 раз.

«Год от года в Томской области растет количество корпоративных пользователей платформы «МТС Линк». В основном, это образовательные учреждения, где дистанционное общение стало частью повседневной работы. Мы отмечаем, что пользователи онлайн-платформы начинают активно внедрять ИИ-ассистента, который способен самостоятельно анализировать видеоконференции и фиксировать ключевые моменты в текстовом формате. Это позволяет оптимизировать ресурсы и повысить эффективность работы всех участников», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.