В Ленске ускорили мобильный интернет

Жители Ленска теперь быстрее могут отправлять сообщения в мессенджерах, открывать приложения и страницы в браузере, более комфортно слушать музыку, смотреть видео и пользоваться другими цифровыми сервисами. Качество мобильной сети «МегаФона» повысилось в результате модернизации оборудования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Суммарно было усовершенствованно более 10 базовых станций в разных частях города: рядом с государственными учреждениями, спортивными и творческими организациями, школами, парком, набережной.

В основном специалисты добавляли на оборудование высокочастотный диапазон LTE, которой влияет на скорости интернета и емкость сети – другими словами большее количество устройств теперь могут одновременно ловить сигнал и при этом быстро прогружать данные. Также был активирован и низкочастотный слой, увеличивающий дальность сигнала, а ряд частот предыдущего поколения был переведен в современный стандарт 4G.

«Мы видим, насколько более востребованными становятся качественные телеком-услуги в Ленске. По нашим данным за IV квартал прошлого года, местные жители стали прокачивать на 14% больше онлайн-данных, а пользоваться голосовыми звонками – на 23% активнее. Чтобы абонентам было комфортнее пользоваться интернетом и звонить близким, мы регулярно расширяем и модернизируем сеть в городе, делая ее еще более современной и технологичной», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

Модернизация в Ленском районе коснулась также поселков Витим и Пеледуй, где суммарно проживают почти 7 тыс. человек. Там на оборудовании так же увеличили скорости интернета и снизили с него нагрузку.