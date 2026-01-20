«РДВ Технолоджи»» подтвердила ранг российского производителя реестровых клиентских решений

Компания «РДВ Технолоджи» сообщила о внесении в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) клиентских решений серий «Беринг», «Арктик» и обновленной материнской платы RDW760 D5 российского бренда RDW Computers. Этот реестр регламентирует взаимодействие поставщиков оборудования и заказчиков. Его прямая задача – поддержать российских производителей компьютерной техники, локализованная продукция которых приходит на замену импортным решениям. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Получение реестровых записей – закономерный итог целого комплекса мероприятий, реализуемых «РДВ Технолоджи» в рамках повышения уровня локализации производимой продукции. Клиентские решения «Беринг» и «Арктик» выпущены серийно, они готовы к доставке заказчикам в соответствии со сроками поставок.

В 2025 г. экспансия новинок клиентских решений от RDW Computers определила тенденцию роста реестровых записей компании. Если в начале года в продуктовом портфеле «РДВ Технолоджи» было только три модели материнских плат: RDW B450, RDW B560 и RDW B760 D4, то уже к концу года их ассортимент существенно расширился. Появились новые платформы, разработанные для разнопрофильных пользовательских сценариев. Таковыми стали материнские платы: RDW B760 D5 (серия «Нордвик»), RDW B850 (серия «Арктик»), компактная RDW B760 ITX (серия «Таймыр») и RDW H610M D5 (серия «Беринг»).

«Из 119 российских производителей клиентских решений, которые сегодня фигурируют в Едином реестре, мы – лидеры по количеству реестровых записей. Только в сегменте клиентских решений их 415. Отмечу, это одна четвертая часть от всего числа реестровых записей данного сегмента. А суммарно количество реестровых строк в 2025 г. у «РДВ Технолоджи» превысило 750, – сказал Павел Коваленко, пресс-секретарь компании. – Секрет успеха прост: мы развиваем свою продуктовую линейку, повышаем ее локализацию и следуем требованиям регулятора».

В эти дни компания завершает процедуру сертификации инновационной модели материнской платы RDW H610 ITX AIO для серии клиентских решений «Ольхон».