CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Пять сел Карасукского района впервые получили связь «МегаФона»

Доступ к телеком-услугам и цифровым возможностям «МегаФона» впервые получили еще пять сел Карасукского района. Оператор установил базовые станции в населенных пунктах, за счет чего значительно расширил покрытие 4G на территории Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Калиновку, Благодатное, Ягодный, Чернокурью и Сорочиху инженеры обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, задействовав сети второго и четвертого поколения. Чтобы передача данных в смартфонах жителей оставалась комфортной на всей территории сел, специалисты задействовали низкочастотные и среднечастотные диапазоны LTE. Они наиболее эффективны в сельской местности: имеют большой радиус покрытия, распространяются на большие расстояния и обладают лучшей способностью преодолевать препятствия — холмы или лесные участки.

Оператору удалось обеспечить баланс между оптимальным покрытием и достаточной скоростью передачи данных. Согласно замерам специалистов, максимальные скорости мобильного интернета в поселениях достигают 60 Мбит/с.

«Интернет выступает помощником в работе без привязки к месту или времени, с помощью Сети мы получаем новости, учебные материалы, можем быстро организовать досуг. Теперь еще более 5 тыс. жителей Карасукского района смогут воспользоваться услугами оператора — качественным интернетом, который превратился сегодня в ключевой инструмент для жизни. Новое телеком-оборудование в сельской местности — это непросто стройка. За каждой базовой станцией мы видим наших абонентов, с их заботами и радостями, и надеемся, что можем помочь им решить задачи, облегчить быт», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Новая телеком-инфраструктура позволила местным жителям пользоваться цифровыми звонками VoLTE. Чистый звук абоненты оценили по достоинству — в первые недели года 73% голосовых вызовов было сделано именно через интернет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Роман Морозов, Capital Group: Выстраивать работу с данными надо строго по правилам, а не через файлообменники

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще