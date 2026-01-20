CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Омские компании стали чаще общаться в онлайне на 53% чаще

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую онлайн-активность жителей Омской области по итогам 2025 г. Омичи провели бизнес-встреч и вебинаров на 53% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. омские пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в пять раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом общее мероприятий на платформе выросло на 53% по сравнению с 2024 г.

Кроме общего роста онлайн-активности, трендом стало использование ИИ-ассистентов и других функций на базе искусственного интеллекта. Чаще всего ИИ-функции использовали для размытия и замены фона на видеосозвонах, эту функцию включали в пять раз чаще, чем в 2024 г. На втором месте – автоматическая расшифровка встреч, где отмечается почти двукратный рост. На третьем – аватары и маски, рост в пять раз.

«В Омской области растет популярность ИИ в онлайн-сервисах, что меняет формат их использования. Теперь это не только средство для видеозвонков, но и полноценная платформа для онлайн-коммуникации, организации работы, упрощения задач и повышения продуктивности команд. По данным 2025 г., крупнейшими пользователей таких сервисов в регионе стали компании и образовательные учреждения, где дистанционное общение стало частью повседневной работы», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

