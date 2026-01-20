«Корус Консалтинг» и Dogma за 54 дня создали HR-экосистему для 3000 сотрудников

ГК «Корус Консалтинг» завершила первый этап проекта по внедрению современной HR-экосистемы для более чем 3000 сотрудников федерального девелопера Dogma. Решение построено на платформе «Битрикс24» с использованием готового продукта K-Team HRM. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Dogma – федеральный девелопер с более чем 13-летним опытом, реализующий проекты комплексного развития территорий в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. В компании работает более 3000 сотрудников.

Рост компании Dogma потребовал нового уровня цифровизации внутренних процессов. Существующие инструменты перестали соответствовать масштабу задач: корпоративный портал нуждался в обновлении интерфейса и функциональности, а стандартные HR-решения не обеспечивали необходимой глубины автоматизации ключевых бизнес-процессов.

Целью проекта стало создание современной цифровой экосистемы — единого рабочего пространства, где ежедневные задачи сотрудников (от планирования отпуска до участия в корпоративной жизни) решаются быстро, предсказуемо и с минимальным количеством действий.

После анализа рынка руководство Dogma приняло решение внедрить K-Team HRM – платформу, которая позволила создать HR-хаб, сохранив преемственность бизнес-процессов от экосистемы «Битрикс24». Внедрение реализовывали поэтапно по методологии MVP, опираясь на подробную дорожную карту проекта, разработанную совместными усилиями до старта работ.

«Вместо долгой разработки "идеальной" системы мы сконцентрировались на запуске базовых функций, которые сразу принесли измеримую пользу бизнесу и важные данные для развития системы. Четкое следование методологии и координация команд позволили уложиться в сжатые сроки», — сказала Айгуль Ванина, руководитель проектного офиса Dogma.

«Мы перенесли фокус с внедрения функций на создание среды. В итоге Dogma получили не набор инструментов, а единую экосистему, где HR-процессы естественно встроены в ежедневную работу каждого из 3000 сотрудников», — отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».

Реализуя принцип MVP, команды выделили два приоритетных направления для первого релиза. Первый этап — создание цифрового рабочего места и единого источника информации. Ключевые разделы портала были адаптированы под корпоративный стиль компании. В организационной структуре и справочнике сотрудников наглядно отображается структура компании для быстрого поиска контактов коллег. Через личный кабинет сотрудники получают доступ ко всем корпоративным и HR-сервисам. Информирование и коммуникации стали более централизованными благодаря единой новостной ленте. Постановка и отслеживание прогресса по задачам также происходит во встроенном модуле HRM.

Сотрудники получили возможность персонализировать главную страницу, настраивая виджеты и быстрые ссылки под свои потребности. Ключевым условием работы стала бесшовная интеграция с «1С:ЗУП» для автоматического обновления данных по структуре и сотрудникам без ручного ввода.

В рамках второго этапа проекта фокус сместился на автоматизацию бизнес-процессов, которые освободят HR-команду от рутинных операций и предоставят сотрудникам удобный инструмент для самостоятельной работы с кадровыми процедурами и корпоративной информацией.

Теперь сотрудники планируют и согласовывают отпуска прямо в личном кабинете, а HR-специалисты работают в привычном интерфейсе «1С» без дублирования данных. График на 2026 г. уже формируется в новой системе. В компании появилась база знаний, структурированная по принципу «пути сотрудника» — от адаптации до постоянной работы. Началось ее планомерное наполнение регламентами и шаблонами.

Проект стал отправной точкой для комплексной цифровой трансформации HR-функции в Dogma. На текущем этапе уже достигнуты ключевые результаты: около 3000 сотрудников получили централизованный доступ ко всем корпоративным сервисам через единый портал. В свою очередь, HR-служба планирует перераспределить ресурсы с выполнения рутинных операций на стратегические задачи — анализ данных, развитие компетенций и повышение вовлеченности персонала, получив для этого современные инструменты автоматизации.

«Мы уже сформулировали амбициозные планы по развитию портала. В дорожной карте — личный кабинет руководителя, система адаптации, инструменты для оценки и развития талантов, а также перевод на портал управления поручениями и корпоративными задачами. Мы тщательно планируем каждый этап, и этот подход полностью совпадает с философией K-Team. Партнерство и синергия команд — залог успеха», — сказала Марина Романова, директор по управлению персоналом и организационному развитию ГК Dogma.