Компания Steplife привлекает 200 млн рублей в рамках закрытого раунда pre-IPO

Российский производитель бионических протезов — компания Steplife — объявляет о начале сбора заявок в рамках закрытого раунда pre-IPO. Компания планирует привлечь 200 млн руб. в формате cash-in на развитие производства российских бионических протезов конечностей нового поколения. Сбор заявок откроется 21 января 2026 г. и продлится до 10 апреля 2026 г. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу. Горизонт выхода компании на IPO — 2029 г. Партнером размещения выступает Nova VC. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

В рамках размещения Steplife предлагает инвесторам 100 тыс. обыкновенных акций АО «Степлайф», выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составит 2 тыс. руб. за бумагу. Объем выпуска соответствует 9,1% уставного капитала компании после завершения эмиссии, а общий объем привлекаемых средств составит 200 млн рублей при оценке бизнеса в 2,2 млрд рублей после привлечения средств.

IPO будет реализовано либо при достижении целевой оценки компании около 20 млрд рублей, либо при выходе на показатель EBITDA в 2 млрд руб., что прогнозируется по итогам 2029 г. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу (put-опцион), который привязан к достижению плановых финансовых показателей: поступлениям от продаж и чистой прибыли.

На сегодняшний момент компания осуществляет регулярное серийное производство бионических коленных модулей Steplife B7, Steplife B5 и протезов ног на их основе. В конце 2025 г. компания также запустила производство бионических протезов рук. В рамках реализации инвестиционного плана Steplife намеревается увеличить свою бионическую линейку и вывести на рынок серию ультрасовременных протезов конечностей с искусственным интеллектом, включая протезы рук при ампутации на уровне предплечья и плеча.

Оценка высоких инвестиционных возможностей Steplife опирается на ряд факторов: структурно растущий рынок. ~18% CAGR до 2030 года благодаря демографии, росту хронических заболеваний и господдержке протезирования; высокая рентабельность и сильная конкурентная позиция, собственные R&D и фокус на бионических протезах обеспечивают маржинальность и барьеры входа; повторяющаяся выручка, цикл замены один–три года и удержание >90% пациентов формируют стабильный поток повторных продаж; понятный путь к экзиту,м енеджмент ориентирован на IPO; целевая (ориентировочно) EBITDA 2029 г. ~2 млрд руб., что поддержит сценарий размещения в 2028–2029 гг. по оценке не менее 20 млрд руб.

Иван Худяков, генеральный директор Steplife: «В течение 2025 г. Steplife удерживала лидирующую позицию быстрорастущей компании в сегменте Medtech, и мы намерены продолжить этот трек. Для этого есть все предпосылки, так как все ключевые тренды рынка по-прежнему остаются в силе. Это рост объема протезирования в РФ, устойчивый переход спроса к высокотехнологичным бионическим протезам вместо морально устаревших моделей, наращивание доли отечественных производителей, обеспечивающих оперативный сервис и замену в случае необходимости. Все это улучшает качество жизни пациентов. С учетом „попутного ветра“ потенциальный выход на IPO достижим при объемах продаж порядка 7 тыс. изделий в год (5–7% рынка), что выглядит реализуемым даже в самых консервативных сценариях роста. В 2026 г. мы продолжим разработку наших новых продуктов и укрепление серийного производства текущих флагманских изделий. Планов много, и мы рассчитываем их реализовать».

Андрей Ванин, руководитель отдела инвестиционного консультирования сервиса «Газпромбанк Инвестиции»: «Компания Steplife представляет собой очень интересный инвестиционный кейс на стадии масштабирования в социально значимом секторе. Фундамент долгосрочной привлекательности бизнес-модели компании заключен в рекуррентной модели выручки: 90% клиентов остаются, формируя стабильный поток повторных продаж. Важным драйвером роста выступает импортозамещение, так как продукция бренда дешевле западных аналогов при сохранении высокого качества исполнения. Дополнительную устойчивость бизнесу придает активная поддержка государством развития отечественного производства».