«Инфосистемы Джет» — официальный партнер компании «Лектон» по внедрению процессинговых систем

Компании «Инфосистемы Джет» и «Лектон»подписали стратегическое соглашение о партнерстве по внедрению процессинговых систем в России. По условиям сотрудничества «Лектон» как разработчик передает часть функций интегратору «Инфосистемы Джет». В результате банки смогут получать готовое технологическое решение «под ключ» — от инфраструктуры до настройки бизнес-приложений. Это позволит быстрее запускать новые платежные сервисы на российской платформе Sigma. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

«Лектон» — российский разработчик решений для автоматизации платежных сервисов. Платформа компании обеспечивает ключевые операции с платежными картами и электронными транзакциями и используется крупнейшими участниками банковского сектора.

Традиционно банки внедряли процессинговые платформы напрямую с разработчиками, самостоятельно обеспечивая серверную инфраструктуру, сопровождение баз данных и эксплуатацию. Отсутствие интегратора усложняло процессы координацию между подрядчиками.

Новая модель сотрудничества «Инфосистемы Джет» и «Лектон» делает внедрение процессинга прозрачным и структурированным. «Инфосистемы Джет» отвечает за поставку и настройку ИТ-инфраструктуры, а «Лектон» — за адаптацию платформы Sigma под требования конкретного заказчика. Такой подход позволяет выстроить единый технологический комплекс и централизовать ответственность за ключевые этапы проекта.

Далее партнеры планируют предлагать банкам пилотные проекты по миграции процессинга на российскую платформу Sigma.

«Ценность партнерства с "Инфосистемы Джет" в том, что банк получает единую точку входа для комплексного проекта. Вместо множества тендеров наш клиент в одном контракте получает все: прикладное решение Sigma, оптимальную платформу СУБД, полную ИТ-инфраструктуру и решение вопросов безопасности. Комплексный надзор с единой ответственностью позволяет нам оперативно выявлять и решать проблемы на уровне приложений, инфраструктуры и информационной безопасности одновременно. Это существенно сокращает трудозатраты и сроки реализации. Вместо фрагментированного процесса банки получают предсказуемый, цельный технологический контур — готовую к развертыванию и масштабированию промышленную платформу на российской технологической базе», — сказал Борис Ярыгин, генеральный директор компании «Лектон».

«Мы отмечаем, что рынок банковских операций вступает в новый этап развития. Банкам уже недостаточно отдельно поставленного программного решения — им нужен предсказуемый, цельный технологический контур. Партнерство с „Лектон“ позволит объединить компетенции инфраструктурного интегратора и разработчика бизнес-приложений в единую практику. Это сделает процессинг не просто системой, а полноценной индустриальной платформой, которую можно быстро внедрять и масштабировать. Для нас это шаг к формированию нового стандарта критически важных банковских систем», — отметил Евгений Ярош, руководитель отдела оптимизации СУБД и приложений в «Инфосистемы Джет».