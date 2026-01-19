CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Югорские компании вдвое сократили продолжительность онлайн-встреч за счет использования ИИ

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность компаний Ханты-Мансийского автономного округа, по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе более 5 тыс. рабочих встреч и вебинаров, что на 70% больше, чем годом ранее. Среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом и составило приблизительно два часа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее число созвонов среди югорчан за год выросло на 70% по сравнению с 2024 г., при этом рост произошел за счет онлайн-встреч, в котором все участники активны. Трендом деловых коммуникаций стало активное использование искусственного интеллекта, а самыми популярными функциями – замена фона, умный зум и расшифровка встреч. Так, например, жители ХМАО в четыре раза чаще прибегали к ИИ, чтобы размыть фон и в семь раз больше применяли маски и аватары. Также жители региона активно использовали шумоподавление и саммари звонков. Камеры на встречах стали включать вдвое чаще.

По данным аналитиков «МТС Линк», в 2025 г. югорчане стали обращаться к помощи ИИ-ассистента, который помогает ориентироваться в контексте деловых коммуникаций. Помощник отвечает на вопросы по содержанию встреч и переписок, фиксирует решения, напоминает о договоренностях, делает сводку непрочитанных сообщений. Наиболее активно платформу для бизнес-коммуникаций использовали образовательные организации, компании розничной торговли, туристического и гостиничного бизнеса, ИT и телеком, госсектор, промышленность.

«Одна из причин роста количества онлайн-встреч в Ханты-Мансийском автономном округе – автоматизация рутинных задач с помощью ИИ и экономия времени. Согласно совместному исследованию «МТС Линк» и J’son & Partners Consulting, экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 часов в неделю, экономический эффект — до 153 тыс. руб. в месяц на каждого руководителя. Более того, это повышает безопасность созвонов и исключает утечки информации. Все сервисы входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует их соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», – сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

