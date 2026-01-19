В МТУСИ внедрена система «БФТ.Управление имущественными активами»

«БФТ-Холдинг» завершил проект по внедрению решения «БФТ.Управление имущественными активами» в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), российском техническом вузе. Проект стал логичным шагом в стратегии цифровой трансформации университета, нацеленной как на модернизацию ИТ-инфраструктуры, так и на решение ключевых прикладных задач: повышение финансовой устойчивости, сокращение операционных расходов и создание основы для развития современного кампуса. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга» .

МТУСИ управляет сложным имущественным комплексом – к нему относятся несколько кампусов, сотни помещений, аудитории, инфраструктура и тысячи единиц оборудования. Университет активно осуществляет цифровую трансформацию и внедряет современные ИТ-подходы в учебный процесс, управление кампусом и административные процессы.

Перед вузом стояло несколько задач, главная из которых – заменить использование разрозненных данных в Excel для операционных процессов управления сложным имущественным комплексом на работу в централизованной, верифицируемой, оперативно обновляемой информационной системе, демонстрирующей всю стратегическую картину. В результате внедрения продвинутых цифровых инструментов для унификации учёта, управления арендой и эксплуатацией помещений, мониторинга затрат, а также планирования помещений и материально-технических ресурсов (МТР) руководство вуза переходит от ситуационного управления к проактивному. А принятие решений, основанное на актуальных данных, снижает финансовые потери и простои активов.

Технологической основой для выполнения стратегических задач вуза стало low-code решение «БФТ.Управление имущественными активами» разработки БФТ-Холдинга: монетизация непрофильных активов и контроль доходов. Система обеспечила полный цифровой контур управления арендными отношениями – от учета свободных площадей до автоматического контроля платежей и сроков действия договоров. На сегодня в системе заведены данные о 130 контрагентах-арендаторах и более чем 170 договорах аренды, что обеспечило прозрачность одного из ключевых источников внебюджетного финансирования; операционная управляемость и сокращение издержек. Исключение разрозненного «Excel-учета» путем создания единого реестра иерархически связанных активов (зданий, помещений, аудиторий, оборудования) стало основой для повышения эффективности. В системе заведено около 8000 объектов имущества. Интеграция с системой бухгалтерского учета «1С» позволила приступить к автоматизации учета затрат, а связь с системой планирования учебного расписания – оптимизировать загрузку аудиторного фонда; скорость получения результата. Несмотря на масштаб и сложность инфраструктуры, полный цикл внедрения системы, включая двустороннюю интеграцию с «1С», занял всего 80 рабочих дней. Это позволило вузу быстро перейти от обсуждения концепции к получению первых практических выгод.

«Реализация проекта дала нам не просто новую ИТ-систему, а инструмент управленческого контроля. Руководство теперь в режиме реального времени видит, какие активы приносят доход, какие простаивают, какова фактическая загрузка площадей. Это позволяет принимать обоснованные решения по развитию кампуса, планировать ремонты и в конечном итоге – укреплять финансовую устойчивость университета. Мы заложили цифровой фундамент для будущего, включая потенциальное участие в федеральной программе по созданию современных кампусов. В планах вуза – расширение состава контролируемых активов, подключение общежитий, управление клинингом, развитие аналитики на основе имеющихся данных», – сказал Андрей Лихо, проректор по финансам и цифровому развитию МТУСИ.

«Опыт внедрения в МТУСИ подтверждает общероссийский тренд: для учебных заведений цифровизация процессов управления имуществом переходит из разряда «желательных улучшений» в категорию стратегических инициатив. Согласно нашему исследованию более 60% вузов по-прежнему используют Excel для этих целей, а главными приоритетами на ближайшие годы называют цифровую трансформацию и сокращение расходов», – сказал Григорий Вайсман, директор дирекции управления активами «БФТ-Холдинга».