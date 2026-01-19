CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Тюменцы вдвое сократили продолжительность онлайн-встреч за счет использования ИИ

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность жителей Тюменской области по итогам 2025 г. Жители региона провели на платформе около 13 тыс. рабочих встреч и вебинаров - в два раза больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее число созвонов среди тюменцев за год выросло на 107% по сравнению с 2024 г., при этом рост произошел за счет онлайн-встреч, в котором все участники активны, в отличие от вебинаров. Трендом деловых коммуникаций стало активное использование искусственного интеллекта, а самыми популярными функциями – замена фона и текстовая расшифровка. Так, например, тюменцы в четыре раза чаще прибегали к ИИ, чтобы размыть фон и в девять раз больше делали текстовые версии встреч. Также жители региона активно использовали шумоподавление, саммари звонков, маски и умный зум. Камеры на встречах стали включать вдвое чаще.

По данным аналитиков «МТС Линк», в 2025 г. тюменцы стали чаще прибегать к помощи ИИ-ассистента, который помогает ориентироваться в контексте деловых коммуникаций. Помощник отвечает на вопросы по содержанию встреч и переписок, фиксирует решения, напоминает о договоренностях, делает сводку непрочитанных сообщений. Наиболее активно платформу для бизнес-коммуникаций использовали образовательные организации, B2C-сектор, ИT и телеком, госсектор, промышленность.

«Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют повысить эффективность деловых онлайн-встреч. Так, например, среднее время, которое пользователь проводит на встречах за день, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом и составило приблизительно два часа. Согласно совместному исследованию «МТС Линк» и J’son & Partners Consulting, экономия времени благодаря ИИ-функциям может составлять до 12,2 часов в неделю, экономический эффект — до 153 тыс. руб. в месяц на каждого руководителя», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее

Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще