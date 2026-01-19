CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Триколор» завершил тестирование новой системы условного доступа Dreguard

«Триколор» совместно с технологическим партнером GS Labs завершил период тестирования системы условного доступа CAS Dreguard собственной разработки и отчитался о результатах.

«Триколор» и GS Labs проводили поэтапные работы по внедрению в промышленную эксплуатацию нового поколения системы условного доступа CAS Dreguard. Она обеспечивает защиту контента от коммерческого пиратства и модернизацию всей технологической цепочки передачи телесигнала. По результатам на каждом из этапов в продукт были внедрены улучшения, повышающие стабильность работы отечественной системы условного доступа. CAS Dreguard встраивается как дополнительный модуль в спутниковой вещательной платформе «Триколор». Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Обновление системы условного доступа обеспечило возможность работы в рамках единого решения как с существующим парком устройств оператора, включая все особенности их аппаратной архитектуры, так и новыми перспективными моделями оборудования. Внедрение нового CAS Dreguard позволит снизить стоимость эксплуатации, а также оптимизировать затраты на производство приставок. В конечном итоге это позволит «Триколор» предлагать в будущем более доступное спутниковое оборудование.

«“Триколор” и наш технологический партнер GS Labs завершили тестирование системы условного доступа CAS Dreguard. Мы усовершенствовали продукт, который отвечает современным требованиям рынка и расширяет перечень клиентских устройств для просмотра ТВ. Наша система условного доступа уникальна, поскольку на российском рынке пока нет других подобных отечественных решений», — сказал Денис Филипишен, директор по вещательным и информационным технологиям «Триколор».

