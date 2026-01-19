CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сеченовский университет запустил предпринимательские мастерские для разработки инноваций в медицине

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова в рамках стратегического сотрудничества с АНО «Университет предпринимателей» открыл три проектные мастерские. В них студенты под руководством индустриальных партнеров и научных наставников работают над созданием бионических протезов, новых лекарственных препаратов и цифровых медицинских платформ. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

В проекте «Университет предпринимателей» участвуют 45 студентов Сеченовского университета. Это дает им возможность еще во время учебы работать над реальными проектами по запросу бизнеса, перенимая опыт у лидеров индустрии. Участники программы занимаются в мастерских, участвуют в экспертных сессиях, встречаются с предпринимателями и проходят выездные практики в компаниях. Работа мастерских сфокусирована на трех ключевых направлениях:

– «Цифровые решения для персонализированной медицины» (совместно с ООО «Фармразвитие»). Здесь студенты разрабатывают и тестируют цифровые продукты, объединяющие ИИ-анализ данных, телемедицину и персонализированные рекомендации. В числе проектов — платформа BIOLock для мониторинга побочных реакций, чат-бот для сбора данных и обратной связи от пациентов и врачей, а также цифровая платформа для контроля липидного профиля и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

– «Создание оригинальных лекарств и вакцин» (совместно с ПАО «Артген»). В этой мастерской ведется разработка оригинальных лекарственных препаратов и вакцин для лечения возраст-ассоциированных, инфекционных и орфанных заболеваний. Работа в ней организована так, чтобы каждая проектная команда проходила полный цикл разработки – от формулировки идеи до получения прототипа молекулы.

– «Протезирование мышц гортани и зрения» (совместно с компанией «Моторика»). В ней разрабатывают бионические протезы и импланты, объединяющие современные биомедицинские технологии, инженерные решения и клиническую экспертизу для восстановления утраченных функций человека. В этой мастерской, в частности, работают над созданием системы электрической стимуляции мышц гортани для восстановления дыхательной функции и беспроводного мультиспектрального устройства протезирования зрения. Особое внимание разработчики уделяют эргономике, безопасности, адаптивности и интеграции новых устройств с физиологическими особенностями человека.

«Мы целенаправленно создаем в университете среду, где есть место разным форматам поддержки молодых ученых - исследовательским грантам, научным коллаборациям, а теперь и таким предпринимательским мастерским, – сказала заместитель директора Центра индустриальных технологий и предпринимательства Сеченовского Университета Алла Панченко. – Главное преимущество нового инструмента – возможность глубокой интеграции. Молодые ученые работают плечом к плечу с опытными предпринимателями. Это позволяет не просто сделать научную работу или стартап ранней стадии, а сразу понять, какой реальный запрос рынка закрывает создаваемый продукт и как его вывести на рынок при помощи компании мастера-предпринимателя и ресурсов университета».

«Университет предпринимателей» — совместный проект Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, Агентства стратегических инициатив (АСИ) и АНО «Развитие человеческого капитала», – стартовал в сентябре 2025 г. Его цель – объединить запрос и экспертизу успешных предпринимателей с научно-технологическим потенциалом университетов и талантливыми студентами для системного запуска технологических компаний. В рамках проекта представители крупного бизнеса открывают свои мастерские в ведущих университетах страны, привлекая студентов к разработке инновационных продуктов. На сегодняшний день в восьми ведущих столичных университетах открыли 20 таких мастерских. В их число вошел Сеченовский университет.

