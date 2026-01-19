Портовый оператор Юга России завершил модернизацию EAM-cистемы «1С:ТОиР Корп»

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОиР», завершила проект по модернизации и развитию системы управления ТОиР для ОТЭКО — одного из частных инвесторов в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. В результате проект обеспечил централизованное управление более чем 124 тыс. объектов ремонта, повысил оперативность контроля технического состояния критического оборудования и создал основу для перехода к рискоориентированной модели управления ТОиР на всем портово-промышленном кластере в порту Тамань. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

ОТЭКО — ключевой игрок в портово-промышленной инфраструктуре Юга России. Его производственный кластер в порту Тамань включает высокотехнологичные наливной и навалочный терминалы, обеспечивающие надежную и экологичную перевалку грузов. Производственные активы компании представляют собой сложный комплекс, включающий специализированное портовое оборудование (стакеры-реклаймеры, вагоноопрокидыватели, конвейерные линии), железнодорожную инфраструктуру, энергохозяйство, причальные сооружения.

Проект модернизации системы был инициирован в связи с тем, что используемая ранее адаптированная версия «1С:ТОиР Корп» редакции 2.0 перестала отвечать растущим потребностям компании. Выбор в пользу «Деснола» как ИТ-партнера объяснялся статусом компании как разработчика продукта «1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудованием Корп», глубокой методологической экспертизой и наличием успешного опыта сложных миграций. В этом команда ОТЭКО убедилась задолго до старта проекта еще в 2023 г., когда приняла участие в образовательном курсе Деснола «ТОиР. Перезагрузка», на котором давалось комплексное представление о том, какое место занимают и на что влияют процессы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования.

«В 2024 г. мы поняли, что возможностей предыдущей версии системы становится недостаточно для управления нашей масштабной портовой инфраструктурой. При этом документация по программному продукту требовала актуализации, что серьезно затрудняло развитие и обучение. Специалисты «Деснола» начали работу с глубокого аудита, помогли выявить и оптимизировать нерациональные процессы», — отметил Сергей Жуковский, руководитель производственно-аналитического управления ОТЭКО.

Ключевой особенностью проекта стал не просто переход на новую версию EAM-системы, а ее фундаментальное развитие и адаптация под специфику бизнес-процессов ОТЭКО. В рамках проекта была выполнена сложная миграция данных с полным сохранением исторической информации об активах и ремонтах со старой версии «1С:ТОиР Корп» редакции 2.0 на третью редакцию продукта.

Реализованы такие нововведения, как создание уникального аналитического отчета «Индекс технического состояния (ИТС) оборудования», который в числовом виде отображает «здоровье» каждого агрегата. Также модернизирован интерфейс при формировании наряда на выполнение ремонтных работ, создана централизованная вкладка для хранения технической документации в карточке объекта и разработана новая информационная панель на начальной странице для мониторинга критических показателей в реальном времени.

Особое внимание было уделено обучению пользователей. «Деснол» внедрил трехуровневую систему обучения, расширив пул ключевых пользователей до 50 сотрудников. Обучение было построено на реальных производственных кейсах с глубоким погружением в логику сквозных бизнес-процессов компании, которое проводили опытные эксперты «Деснола» из производственной среды на курсе «ТОиР.Перезагрузка» в 2024 г.

«Мы используем обновленную систему для контроля выполнения графика ТОиР, анализа эффективности использования трудовых ресурсов и отслеживания качества технологических карт. Например, если работа нормирована в 4 часа, а факт составляет 5–6 часов, мы проводим детальный анализ причин и вносим корректировки. Регулярные обходы по маршруту с использованием мобильных устройств, мониторинг дефектов и динамики их устранения позволяет нам рассчитывать коэффициенты для оценки эффективности всей ремонтной деятельности», — сказал Сергей Жуковский.

Ожидаемые бизнес-эффекты от внедрения включают снижение количества аварийных остановок на 15–25%, рост коэффициента технической готовности оборудования на 3–8% по отдельным единицам оборудования и сокращение времени на формирование отчетности на 40–60%. В планах ОТЭКО — дальнейшее развитие системы, реализация порядка 30 дополнительных улучшений и стратегический переход на рискоориентированный подход к управлению надежностью с помощью внедрения продукта «1С:RCM Управление надежностью» от «Деснола», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР.