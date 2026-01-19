CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мебельная фабрика «Мария» автоматизировала подведение итогов встреч с помощью «Контур.Толка»

Мебельная фабрика «Мария» автоматизировала подведение итогов встреч с помощью «Контур.Толка». Решение позволило значительно сократить время на обработку договоренностей и повысить прозрачность внутренних коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компания использует сервис онлайн-коммуникаций для ведения проектов, работы с партнерами и подрядчиками, обучения сотрудников. В среднем ежедневно проходит до 200 онлайн-встреч, в которых участвуют до 4000 сотрудников. Чтобы результаты обсуждений не терялись, подключили «Контур.Толк»: сервис автоматически готовит протокол каждого разговора с помощью ИИ.

Специалисты «Марии» отметили простоту и гибкость API «Толка» и использовали его для интеграции с корпоративными системами. За две недели был создан бот, который каждые 15 минут проверяет записи встреч, получает транскрипты и протоколы через API и автоматически отправляет всем участникам по электронной почте.

Решение оказалось удобным: корпоративная почта — основной канал коммуникаций в компании. Сотрудники получают итоги в почте, могут задать уточняющие вопросы в одной ветке, согласовать задачи и зафиксировать следующие шаги, не переключаясь между инструментами.

Дмитрий Бицак, директор по цифровой трансформации и внедрению ИИ мебельной компании «Мария»: «Подводить итоги вручную никто не любит — это лишние 20 минут после каждого собрания, а если этого не делать, то придется пересматривать запись или встречаться повторно. С новым процессом проблема решилась сама. В какой-то момент сотрудники просто начали получать протоколы после каждой записанной встречи. Никакого обучения и адаптации не потребовалось».

При этом в самом «Контур.Толке» протоколы и расшифровки встреч по-прежнему доступны в разделе «Артефакты», что позволяет находить материалы прошлых встреч по календарю и возвращаться к ним, если это необходимо.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы продолжаем развивать «Контур.Толк», чтобы бизнес мог гибко управлять платформой, не вкладывая дополнительные ресурсы в разработку. Опыт коллег из «Марии» показывает, как компании могут работать с API, чтобы использовать результаты коммуникаций в бизнес-процессах».

