«Кропс Групп» увеличил производительность склада на 40%

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал складские процессы компании «Кропс Групп» – поставщика импортной сельскохозяйственной техники, запасных частей, шин и смазочного материала. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В результате проекта производительность труда складских сотрудников выросла на 40%. Скорость сборки заказов увеличилась в два раза: если раньше на сборку крупного заказа уходило до трех часов, то теперь на это требуется не более полутора.

Процессы инвентаризации и товарооборота были стандартизированы и значительно упрощены, а новые сотрудники стали быстрее адаптироваться благодаря интуитивно понятной системе навигации по складу.

Раннее в «Кропс Групп» столкнулись с серьезными вызовами в организации складской логистики. Отсутствие автоматизированной системы учета приводило к постоянным трудностям: сотрудники были вынуждены запоминать расположение товаров или фиксировать его на бумажных носителях. Это вызывало ошибки при сборке заказов, приводило к пересортице и срыву сроков отгрузки, что, в свою очередь, вело к финансовым потерям и недовольству клиентов.

Для кардинального решения этих проблем компания обратилась к пензенскому офису ИТ-интегратора «Первый Бит». После обследования процессов команда экспертов «Первого Бита» предложила комплексное решение на базе продукта «1С:Управление торговлей» с использованием терминалов сбора данных (ТСД).

Ключевым элементом проекта стала организация системы адресного хранения, которая позволила полностью перевести складские процессы с бумажного формата на цифровой. Была разработана точная топология склада, а затем она была перенесена в рабочую базу «1С». Сотрудники были обеспечены ТСД со специализированным интерфейсом, предоставляющим доступ только к необходимым складским операциям.

«Наше решение позволило автоматизировать поступление заданий на приемку, отгрузку и перемещение товаров. Благодаря этому минимизирован человеческий фактор, исключены ошибки и путаница с местами хранения. Вся информация о товарах и их перемещениях теперь в реальном времени фиксируется в системе, обеспечивая полную прозрачность и актуальность данных», — отметил Сергей Голов, руководитель отдела внедрения компании «Первый Бит» в Пензе.

«После внедрения системы наши сотрудники стали понимать, в какой среде им работать, и полностью перестали вести записи на бумаге и пытаться запомнить места хранения. Это разгрузило команду и позволило им сосредоточиться на своих прямых задачах», — сказал руководитель склада «Кропс Групп».