«Белая Площадь» внедряет цифровую платформу Prysm для управления бизнес-центром

Бизнес-центр «Белая Площадь», один из офисных комплексов класса Prime в центре Москвы, выбрал цифровую платформу Prysm для управления эксплуатацией и взаимодействия с арендаторами. Проект реализуется компанией Manufaqtury, развивающей PropTech-решения для коммерческой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители

Внедрение Prysm в «Белой Площади» стало частью стратегии по переходу к единому цифровому контуру управления объектом — от эксплуатации и сервисных процессов до коммуникаций с резидентами. Решение позволяет автоматизировать ключевые операционные задачи, повысить прозрачность процессов и сократить время реакции на обращения арендаторов.

Проект был реализован в сжатые сроки за счет модульной архитектуры платформы и поэтапного подхода к внедрению. На старте в «Белой Площади» были запущены ключевые модули — управление пропускным режимом и обработка заявок, что позволило оперативно перевести критически важные процессы в цифровой формат без остановки текущей работы объекта.

Prysm построена как модульная система: каждый функциональный блок может работать автономно и подключаться по мере готовности объекта и команды. Такой подход позволяет запускать платформу с минимально необходимым набором функций и постепенно расширять ее возможности — без потери стабильности и необходимости пересборки решения.

Prysm — цифровая платформа для коммерческой недвижимости, объединяющая управляющую компанию, собственника и арендаторов в единой системе. Для резидентов решение доступно в формате мобильного приложения: через него можно направлять заявки в управляющую компанию, оформлять пропуска, получать уведомления и пользоваться дополнительными сервисами бизнес-центра. Для эксплуатационных команд платформа используется как рабочий инструмент с контролем заявок, соблюдением SLA и доступом к аналитике.

В рамках проекта Manufaqtury выступила в качестве поставщика цифрового решения и как технологический партнер объекта. Команда провела аудит процессов по заявкам и пропускному режиму, собрала рабочие группы с участием представителей бизнес-центра и на основе обратной связи адаптировала систему под операционные особенности «Белой Площади». Часть доработок была реализована уже после запуска платформы — без остановки её работы.

Архитектура Prysm изначально рассчитана на управление портфелем объектов. Платформа поддерживает гибкое разграничение прав доступа по ролевой модели и формирует сводную аналитику по всем зданиям, что позволяет масштабировать решение на новые локации без изменения базовой логики управления.