«Ростелеком» обеспечил сотовой связью 58 отдаленных населенных пунктов Красноярского края

В 2025 г. «Ростелеком» построил базовые станции в 58 малых отдаленных поселениях Красноярского края. Благодаря этому жителям стали доступны качественные услуги голосовой связи и мобильного интернета. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В северных населенных пунктах, таких как Чиринда, Хантайское озеро, Суломай, Диксон, Вангаш, Полигус, Воронцово и Жданиха, базовые станции подключены через спутник. Такое техническое решение доказало свою эффективность: оно устойчиво к экстремальным погодным условиям.

Чтобы обеспечить связью другие территории края, использовались оптические каналы связи и базовые станции российского производителя оборудования «Булат».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Базовые станции «Булат» соответствуют мировым стандартам. Радиус их покрытия составляет около 20 км, скорость передачи данных достигает 450 Мбит/с. Эти параметры гарантируют пользователям стабильное и качественное соединение и обмен данными».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Развитие цифровой инфраструктуры — один из ключевых приоритетов министерства в рамках реализации национального проекта «Экономика данных». Обеспечение услугами связи малых населенных пунктов осуществляется по краевой программе и по федеральному проекту УЦН 2.0. Благодаря вводу в эксплуатацию новых базовых станций жители получают возможность свободно общаться, пользоваться онлайн-сервисами, подключаться к современным цифровым технологиям. Работа по обеим программам будет продолжена и в 2026 г., чтобы еще больше сократить цифровой разрыв в регионе».

Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции по УЦН 2.0, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале «Госуслуги». Ознакомиться с полным списком поселений, подключенных по проекту, можно на сайте «Ростелекома».

