CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Дикси» внедрила технологию подтверждения возраста покупателей через мессенджер Max во всех магазинах

Розничная сеть «Дикси» (входит в группу компаний «Магнит») завершила масштабирование технологии подтверждения возраста через национальный мессенджер Max на все магазины, где кассы позволяют поддерживать это решение. Технология цифровой идентификации покупателей на КСО позволяет упростить процесс покупок товаров с возрастными ограничениями и снизить нагрузку на персонал магазинов. Об этом CNews сообщили представители VK.

В настоящее время это решение действует в 2,7 тыс. магазинов «Дикси» - то есть почти во всех торговых точках розничной сети. Технология внедрена не только на кассах самообслуживания (КСО), но и на обычных кассах: подтвердить возраст с помощью мессенджера MAX можно более чем на 6,7 тыс. КСО и 6 тыс. касс, где процесс покупки сопровождает сотрудник магазина.

Покупка товаров с возрастными ограничениями без предъявления удостоверяющего личность документа доступна пользователям мессенджера Max, привязавшим профиль к «Госуслугам» и создавшим цифровой ID. Для подтверждения возраста при приобретении определенных категорий товаров достаточно отсканировать на КСО цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max. На обычных кассах QR-код сканирует сотрудник магазина.

«Дикси» начала тестировать технологию цифровой идентификации через мессенджер Max в ноябре 2025 г. – сначала на кассах самообслуживания. На первом этапе этот сервис действовал в 14 магазинах сети в Москве и Петербурге.

Игорь Цвигун, директор по информационным технологиям розничной сети «Дикси»: «В короткие сроки мы успешно завершили внедрение технологии верификации возраста покупателей с помощью мессенджера Max во всех магазинах, где это возможно, причем не только на КСО, но и на обычных кассах. Цифровой ID для верификации возраста потребителей позволяет обеспечить еще большую быстроту и удобство покупок некоторых категорий товаров. Кроме того, это решение помогает снизить нагрузку на сотрудников, которым больше не нужно сопровождать каждую покупку определенных товаров на кассах самообслуживания. В будущем мы можем использовать эту технологию для идентификации покупателей, чтобы предлагать им персональные промо и скидки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

«Ростелеком» купил крупную долю в разработчике цифровых решения для отелей

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Госкорпорациям поручено разработать план тотальной автоматизации и роботизации производств

Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще