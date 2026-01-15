В школе «Возможность» при поддержке ОЭЗ «Дубна» откроется современный компьютерный класс

Команда особой экономической зоны «Дубна» посетила школу «Возможность», где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» ребятам передали новогодние подарки, а также оборудование для создания компьютерного класса. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

«Мы продолжаем исполнять детские мечты. Для нас важно не просто дарить подарки, а создавать возможности для развития. Сегодня в ОЭЗ «Дубна» работают порядка 160 резидентов, и вместе с их ростом растет и социальная ответственность. Мы видим, насколько неравнодушны наши резиденты, и будем дальше реализовывать благотворительны проекты совместно с фондом «ОЭЗ Дубна», – сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Помимо индивидуальных новогодних сюрпризов фонд «ОЭЗ Дубна» передал школе ноутбуки, специализированные клавиатуры для слабовидящих детей и многофункциональное устройство. Новая техника позволит открыть в школе класс информатики и расширить образовательные возможности детей с особыми потребностями.

Директор школы «Возможность» Ольга Бойкова отметила, что переданное оборудование является необходимым и своевременным: «Третий год особая экономическая зона «Дубна» радует наших детей новогодними подарками. В этом году мы получили еще и оргтехнику. Мы планируем открыть в этом году класс информатики, который станет важным ресурсом для обучения и адаптации. Такой подарок – большая поддержка для всей школы».

Оборудование для компьютерного класса было приобретено, в том числе, на средства, вырученные в рамках благотворительной акции по продаже картин, организованной при поддержке резидентов и партнеров ОЭЗ «Дубна». Реализация подобных инициатив позволяет создавать дополнительные возможности для развития и социальной адаптации детей.