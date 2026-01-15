CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Подмосковье открыта электронная запись на постановку в банк данных опеки

Новая услуга для приемных родителей заработала на портале госуслуг Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь в Подмосковье записаться на прием для постановки на учет в банк данных опеки можно онлайн. Достаточно просто заполнить электронное заявление и сразу выбрать удобные дату, время и место визита. Кроме того, система автоматически проверит наличие ранее поданных заявлений, по которым еще не принято решение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Запись граждан на прием в региональный банк данных (органы опеки и попечительства)» доступна на регпортале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство».

Воспользоваться ею могут физические лица, у которых есть заключение о возможности быть опекуном или усыновителем. Получить такое заключение в Московской области также можно электронно.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку в Подмосковье, нужно быть совершеннолетним и дееспособным, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи, включая усыновленного ребенка, не иметь судимости за тяжкие преступления.

