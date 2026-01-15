CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Университет «Иннополис» стал первым в России авторизованным учебным центром ICL Services

В рамках открытия стартует курс повышения квалификации по работе с отечественной системой управления инфраструктурой «Колибри-АРМ», разработанной в ICL Services. Он полезен системным администраторам, руководителям ИТ- и ИБ-подразделений, а также сетевым инженерам, планирующим внедрять и сопровождать российское программное обеспечение. Заявки на обучение принимаются до 8 февраля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Технологической основой для нового курса стало решение «Колибри-АРМ». Это российское ПО для централизованного администрирования серверов и рабочих станций из единой консоли. Его принцип «единого окна» позволяет контролировать устройства и приложения в инфраструктурах любой сложности. Наличие продукта в Едином реестре российских программ делает его ключевым решением для внедрения в государственных организациях в рамках национальной программы импортозамещения.

На курсе «Администратор Колибри-АРМ» слушатели научатся устанавливать и настраивать серверную часть «Колибри-АРМ» в корпоративной среде, управлять конфигурациями и ПО централизованно, обеспечивать мониторинг и безопасность ИТ-инфраструктуры, автоматизировать рутинные задачи администрирования, а также работать с контролем конфигураций, сканированием сети, управлением операционной системой, аналитикой, отчетностью и другими модулями программного обеспечения.

Обучение подходит специалистам, обладающим базовыми знаниями Linux, Docker и принципов построения инфраструктуры ИТ-служб. Слушатели курса, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации университета «Иннополис». Специалистам, которые пройдут сертификацию, разработчик ПО вручит сертификаты, подтверждающие полученные навыки работы с «Колибри-АРМ».

Обучение стартует 9 февраля 2026 г.

Екатерина Галиханова, директор Института дополнительного образования университета «Иннополис»: «Открытие авторизованного учебного центра ICL Services на базе Университета «Иннополис» — прямой ответ на растущий спрос рынка на высококвалифицированных специалистов, способных эффективно внедрять, сопровождать и развивать критически важные отечественные программные решения. Мы объединили академическую базу и экспертизу в подготовке ИТ-специалистов нашего вуза с практической компетенцией ICL Services в разработке систем управления ИТ-инфраструктурой. Это партнерство гарантирует, что выпускники авторизованных разработчиком курсов повышения квалификации получат не просто теоретические знания, а самые актуальные навыки, востребованные российскими компаниями».

Иван Трутнев, руководитель команды разработки «Колибри-АРМ»: «Заказчик получит в лице своего сотрудника квалифицированного специалиста, способного профессионально разворачивать и работать с системой Колибри-АРМ. Чем лучше администратор знает систему, тем эффективнее идут процессы миграции, обновления и обслуживания ИТ-инфраструктуры, что в итоге позволяет быстрее реагировать на любые изменения и сокращает количество обращений в техподдержку».

