«МегаФон» усилил связь на федеральной трассе «Сибирь» вблизи Томска

Абонентам «МегаФона» в пригороде Томска стало комфортнее звонить и быть онлайн. Оператор провел модернизацию базовых станций в селе Кафтанчиково и деревне Нелюбино, где в общей сложности проживает около трех тысяч человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установка дополнительных диапазонов, работающих в низком частотном спектре, повысила надежность связи на большой территории. В условиях сельской местности — где населенные пункты растянуты по площади, а дома расположены на значительном расстоянии друг от друга при преимущественно одноэтажной застройке — низкие частоты особенно эффективны. Они обеспечивают устойчивый прием сигнала как в зданиях, так и на открытой местности. Благодаря этому абоненты оператора могут уверенно пользоваться современными цифровыми сервисами – от госуслуг до телемедицины в любой точке населенного пункта.

Апгрейд телеком-оборудования также расширил зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технология позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети — например, делиться геолокацией в дороге или искать информацию во время разговора.

Улучшение качества связи ощутят не только местные жители, но приезжие. Село Кафтанчиково расположено в непосредственной близости от федеральной трассы М53 «Сибирь», а рядом с деревней Нелюбино проходит региональная автодорога, соединяющая Томск с Колпашево. Автопутешественники, дальнобойщики, транзитные водители и пассажиры могут устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу или решать возникшие в пути неотложные вопросы. Надежная мобильная связь также способствует повышению безопасности дорожного движения: в случае ДТП или чрезвычайной ситуации пользователи могут оперативно вызвать помощь.

«Кафтанчиково и Нелюбино — это уже не сельские поселения в прежнем понимании, а активно развивающиеся пригородные зоны, где все больше семей выбирают постоянное проживание, открывают небольшие бизнесы, подключают детей к онлайн-обучению и пользуются телемедициной. Здесь растет спрос не на базовую связь, а на надежную цифровую инфраструктуру — такую же, как в городе. А интенсивные транзитные потоки — от дальнобойщиков до туристов — требуют стабильного сигнала круглый год, особенно в условиях сибирской зимы. Благодаря модернизации сети мы обеспечили жителям и гостям этих территорий равный доступ к возможностям цифрового мира», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.