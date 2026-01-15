CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Исследование «Экомобайл»: половину россиян раздражает навязывание дополнительных услуг

Компания «Экомобайл», агрегатор услуг мобильной связи в России, выяснила, что в работе операторов вызывает наибольшее раздражение у россиян и почему они предпочитают периодически менять оператора. Исследование* показало, что решающим фактором недовольства остается не столько стоимость услуг, сколько качество связи и прозрачность условий.

Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс Взгляд» в декабре 2025 г. В исследовании приняли участие 1000 респондентов — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45+, проживающие на территории России.

Навязывание услуг — главный источник раздражения

Согласно результатам исследования, более половины россиян (52%) считают самым раздражающим фактором в работе мобильных операторов навязывание дополнительных услуг: подписок, сервисов и опций, которые подключаются автоматически или предлагаются без очевидной необходимости.

На втором месте — плохая связь в отдельных местах: на неё указали 44% респондентов. Почти столько же пользователей (43%) недовольны высокой стоимостью мобильных услуг, однако этот фактор уступает по значимости пользовательскому опыту и качеству покрытия. Работа службы поддержки и сложности при смене оператора раздражают по 19% опрошенных, а неудобное мобильное приложение отметили 14% респондентов.**

«Пользователь сегодня не ищет просто самый дешевый тариф. Он хочет, чтобы связь работала и в дороге, и за городом, и в метро — и при этом чтобы условия были прозрачными. Гибкость и опция быстро менять провайдера сегодня становятся важной частью цифрового опыта», — отметил основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко.

Где связь подводит чаще всего

Проблемы с мобильным интернетом сохраняются даже в привычных сценариях повседневной жизни: чаще всего россияне сталкиваются с плохой связью за городом и на даче, об этом сообщили 58% опрошенных. Существенные трудности также возникают в дороге и во время движения (44%), в спальных районах (23%) и даже в офисах, расположенных в центре города (21%).

Отдельно респонденты выделяют метро: каждый пятый пользователь (20%) отмечает, что мобильный интернет там работает нестабильно. Для части аудитории именно плохая связь в метро становится критичным фактором при оценке оператора, особенно в крупных городах, где подземный транспорт — ключевой элемент ежедневных маршрутов.

Лояльность оператору — скорее вынужденная

Почти половина опрошенных (49%) заявили, что не меняли оператора за последние пять лет. Остальные респонденты за этот период проявляли различную степень гибкости: 18% меняли оператора один раз, около 11% — два раза и более, 10% переходили между тарифами, не меняя оператора, а 13% одновременно пользовались услугами сразу нескольких компаний.

Однако данные показывают, что это не всегда означает полную удовлетворенность сервисом. Каждый третий россиянин (34%) допускает смену оператора из-за плохого качества связи. В числе возможных причин перехода респонденты также называют более выгодное ценовое предложение (42%) и смену региона проживания (18%).**

Исследование показывает, что рынок мобильной связи в России постепенно смещается от ценовой конкуренции к конкуренции за качество сервиса. Для пользователей становится важнее стабильное покрытие, понятные условия и отсутствие навязанных услуг, чем минимальная стоимость тарифа.

**Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Выстраивать работу с данными надо строго по правилам, а не через файлообменники

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Новый запрос на MES: от монолитной системы к гибкой цифровой платформе

Курьеров, которым часто платят больше, чем программистам, вовсю заменяют на бездушных роботов «Яндекса» – они в разы дешевле

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще