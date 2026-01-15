CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Галамарт» масштабирует динамическое ценообразование после роста валовой прибыли в пилоте на 9%

Федеральная сеть дискаунтеров «Галамарт» завершила пилотный проект по внедрению динамического ценообразования на базе платформы Imprice и перешла к масштабированию технологии на всю сеть. За три месяца команда проекта интегрировала ML-алгоритмы в отлаженные процессы ценообразования и пришла к росту валовой прибыли в пилотной группе магазинов на 9,1%. Об этом CNews сообщили представители Imprice.

«Галамарт» – федеральная франчайзинговая сеть формата «дискаунтер», объединяющая более 500 магазинов по всей России. Компания специализируется на ассортименте товаров для дома и семьи – от средств гигиены и игрушек до профессиональных инструментов и бытовой техники. Ценообразование в сети строится на четырех принципах: EDLP (низкие цены каждый день), постоянное обновление ассортимента, сезонные распродажи со снижением цен и фокус на товарах импульсного спроса с ограниченным жизненным циклом.

К моменту запуска проекта «Галамарт» располагал зрелой и эффективной системой ценообразования: собственная автоматизация на базе сотен формул, четкое разделение на ценовые категории и алгоритмы переоценки для товаров с низкой оборачиваемостью. Однако руководство компании поставило перед собой задачу увеличить валовую прибыль в абсолюте, не ломая отлаженных процессов и ценового имиджа сети. Внедрение динамического ценообразования стало логичным решением. Впервые к изучению ML-алгоритмов компания подошла несколько лет назад, а в 2025 г. приступила к проверке гипотезы.

В рамках пилота, проведенного при поддержке ИT-интегратора «Первый Бит», в динамическое ценообразование было вовлечено около 60% ассортимента (~40% в продажах), за исключением промо- и регламентированных позиций. Весь пул был разделен на корзины KVI, Back Basket и Long Tail с индивидуальной стратегией для каждой. Среди реализованных механик: ML-оптимизация с учетом чувствительности спроса, адаптивные распродажные алгоритмы, интеллектуальная очередь переоценок, а также защита ценового имиджа через плавный рост цены и автоматическое исключение товаров из ценообразования на время промо-акций.

Пилот охватил 29 магазинов сети и длился три месяца. По итогам тестирования: валовая прибыль выросла на 9,1% относительно контрольной группы (при целевом показателе 3,5%); 27 из 29 магазинов показали положительную динамику; все второстепенные KPI - количество чеков, маржинальность, оборачиваемость - остались в рамках целевых показателей.

Сегодня идет поэтапное масштабирование системы на всю сеть. В ближайших планах внедрение ценообразования по линейкам, кластеризация магазинов по трафику и географии, а также расширение охвата на дополнительные ценовые категории.

