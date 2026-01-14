CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» дообучил «Алису AI» для подбора товаров прямо в чате

Пользователи теперь могут подбирать товары онлайн в чате с «Алисой AI», просто общаясь с ней как с собеседником. Новая возможность работает на базе языковой модели Alice AI, которую специально дообучили для выбора товаров в формате диалога с пользователем. Достаточно задать нейросети вопрос о покупке или выборе товара, и «Алиса AI» покажет карточки товаров, поможет разобраться в характеристиках, сравнить разные варианты, найти альтернативы и выбрать оптимальное предложение по цене и качеству.

По статистике, пользователи ежедневно обращаются к «Алисе AI» с вопросами о подборе товаров — таких запросов поступает 500–600 тыс. в среднем. Теперь запросы к «Алисе AI» можно задавать так, как приходят в голову. К примеру, попросить нейросеть подобрать аналоги конкретного шампуня дешевле 1000 руб. или теплые спортивные перчатки для катания на велосипеде при минусовой температуре. Также она поможет и в случаях, когда пользователь сам не определился с выбором — например, если нужно подобрать подарок ребенку. Нейросеть задаст пользователю в чате уточняющие вопросы о возрасте и увлечениях ребенка, а затем покажет подборку товаров. Запрос можно уточнить — попросить сравнить товар с аналогами, порекомендовать конкретные бренд и модель.

Нейросеть сама понимает, как лучше решить задачу пользователя. Перед ответом она анализирует запрос – нужна ли рекомендация по покупке или информационная справка, изучает доступные в интернете предложения.

Карточки товаров формируются на основе данных из маркетплейсов, с сайтов крупных ритейлеров и локальных магазинов, которые отображаются в теме «Товары» «Яндекс Поиска». В них содержатся характеристики товаров, актуальные цены, ссылки на сайты продавцов, способ доставки и, если есть, отзывы покупателей. Для удобства рядом с ценой размещены подсказки «Ниже рынка», «ОК-цена» и «Выше рынка», которые помогают сориентироваться в стоимости относительно рынка. Для покупки пользователь может перейти на сайт продавца, а в ряде магазинов перейти к оформлению заказа через кнопку «Купить в один клик», в этом случае у авторизованных пользователей данные о доставке, контактах и способах оплаты могут добавиться автоматически из профиля в «Яндекс ID».

Выбор товаров с помощью «Алисы AI» уже доступен пользователям — в веб-версии чата с нейросетью, ее приложении, а также в приложении «Яндекс с Алисой AI».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Великобритания обвинила искусственный интеллект Microsoft в ошибке в разведданных, которая очень обидела израильтян

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Курьеров, которым часто платят больше, чем программистам, вовсю заменяют на бездушных роботов «Яндекса» – они в разы дешевле

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Трамп ввел пошлины на чипы Nvidia и AMD

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще