В 2025 г. горожане воспользовались сервисом «Самострой.net» 12 тыс. раз

Цифровой сервис информирует о наличии признаков самостроя и позволяет обезопасить граждан и предпринимателей от приобретения или аренды незаконного объекта. В 2025 г. количество обращений к платформе по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. увеличилось на 41%. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Для удобного и эффективного общения с горожанами «Контроль Москвы» применяет различные технические сервисы. Например, в городе успешно работает «Самострой.net», созданный Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы для автоматической проверки объектов недвижимости столицы на наличие или отсутствие признаков самовольного строительства. По запросу о конкретном объекте сервис сообщает, является ли он законным.

«На фоне активно развивающихся технологий мы наблюдаем не только интерес, но и растущее доверие горожан к подобным профильным онлайн-помощникам. С момента запуска платформы в 2021 г. было проанализировано более 24,6 тыс. запросов по объектам недвижимости, при этом значительная их часть пришлась на последнее время – только за прошедший год наш сервис обработал 12 тыс. обращений», – сказал Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства поблагодарил горожан за неравнодушное отношение к городу и активное использование сервиса, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии такого сотрудничества. Он отметил, что наибольшую инициативность в 2025 г. продемонстрировали жители Юго-Восточного, Центрального, Троицкого и Новомосковского административных округов. Что касается обратной связи со стороны инспекции, то из общего числа полученных обращений в 57% случаев были подтверждены признаки нарушений.

