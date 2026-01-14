CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» повысил надежность сервисов и качество обслуживания клиентов с помощью Nexign Data Integrator

Компания Nexign внедрила low-code платформу для сбора и обработки данных Nexign Data Integrator в «МегаФоне». Решение позволило оператору ускорить обработку клиентских обращений благодаря автоматизации ключевых процессов и устранению рассинхронизаций между различными ИТ-системами. Кроме того, с Nexign Data Integrator количество системных проблем уменьшилось на 95%. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

В период миграции на новую биллинговую систему службы поддержки оператора вручную отражали конфигурации услуг и сервисов на различных платформах, что требовало значительных временных затрат. Благодаря внедрению Nexign Data Integrator были обеспечены автоматический обмен и синхронизация данных — это позволило выявить и устранить несколько миллионов несоответствий, а также снизить нагрузку на персонал технической поддержки и эксплуатации.

Nexign Data Integrator реализует централизованное логирование ошибок и действий, оперативно исправляет инциденты и предотвращает появление новых в режиме реального времени. Для абонентов это значит более устойчивую работу сервисов и минимизацию вероятности сбоев при пиковой нагрузке. Для бизнеса оператора это — сокращение времени простоя и ресурсов на обработку инцидентов, а также повышение уровня удовлетворенности клиентов. Платформа также обеспечивает автоматизацию как рутинных, так и массовых операций, включая одновременное размещение заказов клиентов и корректное внесение изменений в данных во всех необходимых системах.

«Внедрение Nexign Data Integrator в «МегаФон» — это яркий пример того, как современные интеграционные инструменты позволяют компаниям максимизировать прозрачность работы сервисов и их надежность для миллионов абонентов. С помощью нашей платформы оператор смог сэкономить ресурсы и время команды эксплуатации, повысить операционную эффективность бизнеса. Nexign Data Integrator помогает сократить количество инцидентов, значительно увеличить качество и стабильность обслуживания, а также повысить лояльность абонентов», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.

«Платформа Nexign Data Integrator является ключевым инструментом в эксплуатации бизнес-систем «МегаФона»: она помогает обеспечивать непрерывность при автоматизации эксплуатационных процессов, а также оперативно разрабатывать решения для систем тарификации и управления услугами связи. Сегодня платформа зарекомендовала себя как надежная система, которая поддерживает нашу команду в условиях высоких нагрузок и срочных задач», — сказал Евгений Фоменко, директор по развитию и эксплуатации бизнес-систем «МегаФона».

