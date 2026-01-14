«1С-Рарус» автоматизировала документооборот и оценку поставщиков на Ижевском радиозаводе

Группа компаний «Ижевский радиозавод» завершила проект по автоматизации документооборота и оценки поставщиков на базе комплекса решений «1С:Корпорация». Проект реализован совместно с «1С-Рарус» и охватил 10 юридических лиц предприятия с автоматизацией 1,500 рабочих мест. Внедрение позволило сократить затраты на ИТ-поддержку на 5%, трудоемкость анализа поставщиков — на 15%, скорость поиска корреспонденции увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщил представитель «1С-Рарус».

«Ижевский радиозавод» — группа приборостроительных компаний, реализующая российские и международные проекты для космической промышленности, железной дороги, топливно-энергетического комплекса. Численность персонала предприятия превышает 5,5 тыс. человек.

С 2021 г. Ижевский радиозавод совместно с казанским офисом «1С-Рарус» поэтапно реализует внедрение комплекса интегрированных решений «1С:Корпорация». В 2024-2025 гг. состоялся перевод работы с входящими и исходящими документами на «1С:Документооборот Корп» редакции 3.0; а в системах «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Управление холдингом» настроены учет и оценка поставщиков.

Перед предприятием стояли задачи сократить потери документов и количество ошибок через систематизацию документооборота, а также выстроить процесс первичной и периодической оценки поставщиков.

Специалисты «1С-Рарус» помогли Ижевскому радиозаводу перейти в новую систему без прерывания действующих процессов. Объем переноса составил около 30 миллионов объектов — процессы, документы, задачи, нормативно-справочная информация — с сохранением контекста и статуса каждого элемента.

В «1С:Документооборот» разработана новая функциональность, ускоряющая процесс обработки входящих и исходящих документов. Ряд базовых действий, которые раньше выполнялись вручную, теперь происходит автоматически: уведомление отправителей о зарегистрированном входящем документе, учет входящей корреспонденции по номерам, выгрузка реестров для «Почты России» с загрузкой трек-номеров, проверка дублей, соблюдение условий заполнения контактных данных адресатов в зависимости от способа отправки.

Оценка поставщиков организована по балльной системе. Каждый контрагент проходит квалификацию перед началом сотрудничества, а также регулярную периодическую оценку до завершения взаимодействия. Система анализирует наличие требуемой документации, цены, условия оплат и поставок, информацию из «1СПАРК Риски». Исходя из этого происходит ранжирование поставщиков, контрагентам присваивается квалификация на определенный срок.

Системы «1С:Документооборот», «1С:ERP», «1С:Управление холдингом» и «1С:Зарплата и управление персоналом» интегрированы между собой в части обмена нормативно-справочной информацией по сотрудникам, пользователям, контрагентам. Благодаря унификации данных выросла эффективность управления бизнес-процессами.

По итогам проекта на 5% сокращены эксплуатационные затраты на поддержание общего контура исторических систем.

На 20% ускорился поиск входящей и исходящей корреспонденции. Уменьшилась вероятность потенциальной потери документов.

На 15% сокращены количество ошибок и трудоемкость анализа результатов оценки при расчетах квалификации поставщиков.

Пользователями нового функционала стали порядка 1,5 тыс. сотрудников предприятия «ИРЗ». Для сотрудников предприятия организовано масштабное очное обучение в 40 группах. Компания «1С Рарус» продолжает консультировать пользователей и поддерживать внедренный функционал, а также развивать другие системы комплекса решений «1С:Корпорация».

Руслан Гилязов, заместитель директора по финансам, директор по информационным технологиям «ИРЗ», сказал: «Совместно с "1С-Рарус" мы реализовали масштабный проект по модернизации корпоративных систем, который охватил все 10 юридических лиц предприятия. Результаты выполненной квалификации и итоговой балльной оценки поставщиков передаются в исторический контур для планирования закупочной деятельности. Модернизация системы документооборота прошла без прерывания процессов, в новую систему перенесены вся необходимая информация. Для нас эта преемственность была принципиальна, потому что она обеспечивает сохранение важной корпоративной информации и минимизирует риски утраты данных».