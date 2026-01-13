CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

В реестр Минпромторга включены ИБП «Сайбер Электро»

В реестр Министерства промышленности и торговли РФ добавлены ещё три модели источников бесперебойного питания бренда «Сайбер Электро», подтвердившие статус российской промышленной продукции. Об этом CNews сообщил представитель «Сайбер Электро».

В перечень вошли следующие модели: ИБП «РСК-Эксперт-1000С-М» мощностью 1 кВА/900 Вт. Компактный онлайн-ИБП двойного преобразования в стоечном исполнении 2U для защиты серверного и сетевого оборудования; ИБП «РСК-Эксперт-II-6000С-М» мощностью 6 кВА/6000 Вт. Универсальная модель с возможностью установки в стойку (4U) или напольного размещения, ориентированная на серверные комнаты, центры обработки данных и промышленные объекты; ИБП «РСК-Эксперт-II-10000С-М» мощностью 10 кВА/10000 Вт. Высокопроизводительное решение с ЖК-дисплеем для защиты критической инфраструктуры дата-центров и ответственных объектов.

Все представленные ИБП используют технологию двойного преобразования и формируют выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что обеспечивает стабильное электропитание чувствительного оборудования.

Наличие сертификатов Минпромторга России подтверждает соответствие продукции требованиям действующего законодательства и позволяет использовать оборудование в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ с применением национального режима. Актуальная информация о сертификатах доступна в официальном реестре Министерства промышленности и торговли РФ.

Оборудование уже доступно на складах дистрибьюторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще