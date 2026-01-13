CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Совместимая с Linux платформа Directum RX получила сертификат ФСТЭК

В конце декабря 2025 г. компания Directum получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на платформу Directum RX, совместимую с операционными системами семейства Linux. Решение успешно прошло экспертизу, подтвердило высочайший уровень безопасности данных на импортозамещенном стеке и вошло в реестр сертифицированных средств защиты ФСТЭК России. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В условиях растущих кибератак и утечек данных использование лицензированных продуктов для бизнеса и органов государственной власти — не просто формальность, а обязательное требование. Документ подтверждает, что ПО полностью безопасно, соответствует всем стандартам и даёт «зелёный свет» для внедрения.

«Мы ценим доверие клиентов и постоянно совершенствуемся. Особое внимание уделяем требованиям безопасности. Нам важно, чтобы конфиденциальная информация наших заказчиков была защищена от утечки, искажения, потери или кражи. Сертификат ФСТЭК России — это дополнительные гарантии надежности платформы Directum», — отметил директор по корпоративному развитию компании Денис Садыков.

