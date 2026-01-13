CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Импортонезависимость
|

Сбербанк перевел кредитование юрлиц с зарубежной Pega Platform на собственное решение Platform V

Сбербанк внедрил собственное решение для автоматизации кредитования среднего, крупного и крупнейшего бизнеса. Оно построено на программных продуктах «СберТеха» и полностью заменило зарубежную платформу Pega Platform на всех этапах оформления и сопровождения кредитных сделок, включая оценку рисков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для перехода на российский технологический стек Сбербанк использовал флагманские инструменты цифровой платформы Platform V, отвечающие самым высоким требованиям к безопасности и производительности ПО. Среди них — система автоматизации бизнес-процессов Flow, система управления базами данных Pangolin DB, серверная операционная система SberLinux OS Server, инструмент для автоматизации сборки и развертывания бизнес-приложений DevOps Tools.

В разработке и внедрении нового решения на базе продуктов Platform V участвовало более 100 команд из разных подразделений Сбербанка. В ходе миграции на целевой технологический стек было перенесено свыше 130 интеграций программных продуктов. В результате 10 тыс. пользователей получили доступ к современному и безопасному ПО.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Мы провели ключевую технологическую конверсию — полностью мигрировали с международной Pega Platform на нашу собственную разработку Platform V. Это позволило нам создать более гибкое и, что крайне важно, оптимальное с точки зрения потребления ресурсов решение. В итоге мы получили две фундаментальные вещи. Первое — полную импортонезависимость. Второе — радикально усиленный фокус на информационной безопасности на всех уровнях архитектуры. Сегодня весь комплекс отечественных технологий доказал свою абсолютную надежность и высочайшую эффективность в режиме промышленной эксплуатации, который подразумевает работу с самыми высоконагруженными и критически важными системами банка. Этот стратегический шаг полностью оправдал наши ожидания».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наличие цифрового офиса становится частью бренда работодателя

Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще