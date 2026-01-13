Сбербанк перевел кредитование юрлиц с зарубежной Pega Platform на собственное решение Platform V

Сбербанк внедрил собственное решение для автоматизации кредитования среднего, крупного и крупнейшего бизнеса. Оно построено на программных продуктах «СберТеха» и полностью заменило зарубежную платформу Pega Platform на всех этапах оформления и сопровождения кредитных сделок, включая оценку рисков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для перехода на российский технологический стек Сбербанк использовал флагманские инструменты цифровой платформы Platform V, отвечающие самым высоким требованиям к безопасности и производительности ПО. Среди них — система автоматизации бизнес-процессов Flow, система управления базами данных Pangolin DB, серверная операционная система SberLinux OS Server, инструмент для автоматизации сборки и развертывания бизнес-приложений DevOps Tools.

В разработке и внедрении нового решения на базе продуктов Platform V участвовало более 100 команд из разных подразделений Сбербанка. В ходе миграции на целевой технологический стек было перенесено свыше 130 интеграций программных продуктов. В результате 10 тыс. пользователей получили доступ к современному и безопасному ПО.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Мы провели ключевую технологическую конверсию — полностью мигрировали с международной Pega Platform на нашу собственную разработку Platform V. Это позволило нам создать более гибкое и, что крайне важно, оптимальное с точки зрения потребления ресурсов решение. В итоге мы получили две фундаментальные вещи. Первое — полную импортонезависимость. Второе — радикально усиленный фокус на информационной безопасности на всех уровнях архитектуры. Сегодня весь комплекс отечественных технологий доказал свою абсолютную надежность и высочайшую эффективность в режиме промышленной эксплуатации, который подразумевает работу с самыми высоконагруженными и критически важными системами банка. Этот стратегический шаг полностью оправдал наши ожидания».