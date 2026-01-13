CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Первый Бит» провёл эксперимент по маркировке удобрений на производстве ГК «Фаско»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил эксперимент по внедрению цифровой маркировки на площадке ООО «Гарден Ритейл Сервис» (ГК «Фаско»).

Проведённый в конце декабря 2025 г. эксперимент стал первым в товарной группе «Удобрения».

Целью эксперимента была отработка полного контура маркировки удобрений — от заказа кодов маркировки до их агрегации и передачи отчётности в систему «Честный знак», а также проверка работоспособности оборудования и программного обеспечения в условиях реального производства.

На линии жидких удобрений. На этом участке производства процесс маркировки включал запрос кодов в системе «1С ERP 2.5» с расширением «БИТ.MDT». Коды печатались на станции предпечати на стикеры с последующей проверкой корректности печати. Стикеры с кодами наносились на крышки бутылок с помощью аппликатора А-150. На станции сериализации с камерой Hikrobot ID3000 проверялось качество кодов. Агрегация происходила после термотуннеля, все коды в спайке сканировались и выдавался код агрегата. При формировании паллет с помощью ТСД Mindeo D60 сканировались коды агрегации транспортной упаковки КИТУ.

На линии сухих удобрений. Процесс на этой линии начинался с запроса кодов маркировки в системе «1С ERP 2.5» с расширением «БИТ.MDT». Код наносился сразу на упаковку с помощью термотрансферного принтера FirstBit, совершившего свой дебют в проекте. На станции ручной агрегации операторы сканировали коды при укладке в пакеты, и в системе сразу формировался виртуальный агрегат в паллет. Для формирования кода КИТУ2 на паллет сканировался последний код КИТУ1 и принтер выдавал этикетку.

Эксперимент показал успешную интеграцию решений маркировки в действующий производственный процесс обеих линий. Все данные автоматически передавались в ГИС МТ «Честный знак» с использованием расширений «БИТ.IIoT» и «БИТ.MDT». Проведённые испытания подтвердили работоспособность оборудования и программного обеспечения для обязательной маркировки удобрений.

