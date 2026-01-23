Нейросеть не позвонит. В России запретят синтезировать голоса при телефонных звонках во имя безопасности граждан

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который запретит всем синтезировать человеческие голоса при обзвонах. Современные нейросети звучат в точности как человек, и понять, что на другом конце провода алгоритм, а не живой собеседник, стало почти невозможно. Этим активнее всего пользуются разного рода мошенники.

Искусственному собеседнику – роботизированный голос

В России в скором будущем могут навсегда уйти прошлое входящие вызовы от нейросетей, разговаривающих как человек. ТАСС пишет, что в стране готовится законопроект, запрещающий синтезировать голоса людей при массовых звонках.

Документ разрабатывает коллектив депутатов Госдумы во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю, первым замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым. Он представляет собой поправки к закону «О связи» и скоро будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, в России предусмотрено пять ключевых этапов принятия любого законопроекта. Для начала он должен пройти три чтения в Госдуме. В каждом из которых он может быть или отклонен, или направлен на доработку. Затем следует рассмотрение в Совете Федерации. Финальный этап принятия – подпись главы государства, после получения которой законопроект становится законом.

Мошенники распоясались

Авторы законопроекта в своей пояснительной записке подчеркнули, что имитация человеческой речи в последнее время стала одним из любимейших инструментов мошенников. Они звонят своим потенциальным жертвам, используя синтезированный голос ввиду того, что в России это не запрещено.

freepik Перепутать нейросеть с реальным человеком в современных реалиях проще простого

А поскольку технологии имитации голоса развиваются стремительными темпами, большинство собеседников не могут понять, что с ними говорит нейросеть, и думают, что их собеседник – живой человек.

Нельзя исключать, что в будущем, если никакие ограничительные меры не будут введены, мошенники начнут массово синтезировать голоса родственников своих жертв. К примеру, 10 лет назад была популярна схема обманом в SMS или мессенджере – у пожилых людей обманом забирали деньги, притворяясь, к примеру, сыном, попавшим в аварию, и прося деньги на «урегулирование вопроса». Технологии имитации голоса позволят проделывать то же, но с гораздо более высокой степенью достоверности .

Что предлагают депутаты

Суть законопроекта сводится к тому, что звонящий россиянину робот должен звучать как робот, чтобы у собеседника было четкое понимание – с ним ведет диалог не человек. Речь в данном случае именно о массовых звонках.

В числе требований к ним – отсутствие у сгенерированного голоса любого сходства с человеческим. У него должны отсутствовать интонационные, тембровые и эмоциональные характеристики, пишет ТАСС.

«Когда автоматическая система звучит как живой человек, это сознательное введение в заблуждение. Гражданин должен четко понимать, разговаривает он с программой или с человеком. Мы предлагаем простое и понятное правило: робот не имеет права маскироваться под живую речь», – заявил Дмитрий Гусев (цитата по ТАСС).

Сроков нет

К моменту выхода материала авторы законопроекта не уточняли, когда собираются внести документ на рассмотрение в Госдуму. Также нет и примерных сроков его принятия и вступления в силу.

Современная практика показывает, что процесс принятия законопроекта может занимать как считанные недели, так и долгие месяцы. Некоторые документы могут годами лежать на полке, к примеру, после первого чтения в Госдуме, а затем почти моментально преодолеть оставшиеся четыре этапа без правок.

Россияне спасаются сами

Мошеннические вызовы как были массовым явлением пять или шесть лет назад, так и остаются им по сей день. Операторы связи регулярно рапортуют о предотвращении миллионов таких звонков. МТС, к примеру, отмечает, что некоторым жителям России мошенники пытаются дозвониться тысячи раз.

Операторы внедряют системы борьбы с такими вызовами, а также есть госсистема «Антифрод», подключаться к которой операторов заставляют под угрозой крупных штрафов. Но россияне предпочитают защищать себя самостоятельно – одни ставят на смартфоны приложения, которые распознают звонки мошенников и спамеров, другие просто блокируют все входящие вызовы с неизвестных и скрытых номеров. В случае с современными Android-смартфонами дополнительные сервисы и вовсе не нужны – штатная «звонилка» Google тоже предупреждает о нежелательных входящих звонках.