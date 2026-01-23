Россия отложила запуск спутников связи для создания «убийцы Starlink»

Запуск 16 низкоорбитальных спутников для осуществления амбициозного плана по созданию отечественного сервиса спутникового широкополосного доступа в интернет не состоялся в 2025 г., как это было запланировано федеральным проектом в рамках нацпроекта «Экономика данных».



Запуск не случился

Запуск 16 низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), который должен был состояться в 2025 г., отложен на 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания полагают, что нужное количество аппаратов не было создано вовремя, хотя в декабре 2025 г. заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко заявлял, что «Бюро 1440» уже создало положенные 16 аппаратов.

Осуществление запуска было запланировано в федеральном проекте «Инфраструктура доступа в интернет» нацпроекта «Экономика данных», что указано в его паспорте. На создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет запланировано финансирование в размере 102,8 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств «Бюро 1440» до 2030 г.

Амбициозные планы

По планам проекта «Инфраструктура доступа в интернет», до 2030 г. должно произойти 24 запуска. В 2026 г. количество спутников на орбите должно составить 156 аппаратов, в 2027 г. — 292, в 2028 г. — 318.

Image by stockgiu on Freepik Запуск спутников для российской низкоорбитальной группировки широкополосного доступа в интернет откладывается

Минцифры России объявило о начале освоения низких орбит отечественными спутниками широкополосной связи летом 2023 г, как писал CNews.

Целью проекта «Бюро 1440» обозначалось создание космического сервиса спутникового широкополосного доступа в интернет, работающего с минимальными задержками и высокой скоростью обмена данными. К 2035 г. планировалось сформировать группировку из 900 низкоорбитальных спутников, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет не только всех жителей России, но и абонентов в 75 странах мира.

Низкоорбитальные спутники связи, в частности, с 2019 г. применяет междунородный интернет-провайдер Starlink, принадлежащий компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk).

В заявленные сроки реализовать намеченное сложно, сказал «Коммерсанту» акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев, так как «проект требует и больших средств, и человеческих ресурсов, а также решения большого количества проблем».

На какой стадии находится проект

Сейчас, по данным издания, на орбите находится шесть спутников «Бюро 1440», запущенных в рамках двух экспериментальных миссий.

О запуске второй экспериментальной миссии «Бюро 1440» («Рассвет-2») CNews сообщал в мае 2024 г. Отправленные в космос три низкоорбитальных космических аппарата получили обновленные версии полезной нагрузки и служебных приборов. Компания заявляла, что спутники миссии были созданы «в рекордно короткие для космической индустрии сроки» — менее, чем за 14 месяцев.

Основным прогрессом относительно прошлой версии спутников стало внедрение стандарта связи 5G NTN (Non-terrified networks или внеземные сети) — системы беспроводной связи, которые работают над поверхностью Земли, используя платформы в воздухе или на орбите.

При прохождении первой миссии скорость передачи данных составляла 48 Мбит/сек, а задержка — 42 мс. При таких показателях возможно сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K.

В январе 2026 г. американская компания Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) анонсировала новый проект спутниковой связи TeraWave и обещала, что он станет самым быстрым в мире — до 6 ТБ/с по оптическому каналу (по радиоканалу — до 144 ГБ/с, причем как на скачивание, так и на загрузку).