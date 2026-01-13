CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов

Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на «Госуслугах». На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Что понадобится для проверки: ФИО, дата рождения.

Сервис доступен всем пользователям «Госуслуг» — авторизация на портале и данные документов не требуются.

Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может стимулировать должников на погашение задолженности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще