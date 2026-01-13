На «Госуслугах» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов

Узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму, теперь можно на «Госуслугах». На портале появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами.

Что понадобится для проверки: ФИО, дата рождения.

Сервис доступен всем пользователям «Госуслуг» — авторизация на портале и данные документов не требуются.

Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может стимулировать должников на погашение задолженности.