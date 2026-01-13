«DатаРу Технологии» обновила флагманские линейки систем резервного копирования

Российский производитель серверного и сетевого оборудования «DатаРу Технологии» обновил и расширил свои ключевые продуктовые линейки систем резервного копирования, добавив в них модели «ДатаРу ДД9910(Ф)» и ленточную систему «ДатаРу ТС4300». Решения закрывают задачи как высокопроизводительного бэкапа и быстрого восстановления, так и долгосрочного хранения данных на лентах, что актуально как для малого бизнеса, так и для крупных промышленных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Модель «ДатаРу ДД9910(Ф)» интегрируется со всем популярным программным обеспечением для бэкапа. Решения Ф-серии обеспечивают кратное ускорение процессов резервного копирования и восстановления данных, в том числе за счет поддержки протокола DDboost, который снижает нагрузку на производственные системы.

«ДатаРу ДД9910(Ф)» поддерживает глубокую дедупликацию до 50:1, что позволяет оптимизировать использование дискового пространства и сократить затраты на хранение данных. Система также интегрируется с антивирусным программным обеспечением для дополнительной защиты резервных копий. Встроенные механизмы постоянной проверки целостности данных гарантируют сохранность информации на всем жизненном цикле хранения.

Решение ориентировано на банковский сектор и розничную торговлю, где риск потери данных в текущих условиях продолжает расти, а непрерывность процессов напрямую влияет на финансовые показатели и репутацию бизнеса.

Вторая новинка – «ДатаРу ТС4300» на ленточных носителях – предназначена для бизнеса любого масштаба. Решение ориентировано на задачи долгосрочного хранения, включая хранение персональных данных в соответствии с требованиями регуляторов, а также использование WORM носителей для бухгалтерской и регламентированной отчетностей.

Модель «ДатаРу ТС4300» отличается гибкой архитектурой и возможностью масштабирования: система поддерживает установку до 16 FH LTO или до 48 HH LTO ленточных приводов, а также размещение от 40 до 640 ленточных накопителей. Общая конфигурация может включать до 48 ленточных приводов, что позволяет адаптировать решение под растущие объемы данных. Решение отличается и совместимостью с отечественным ПО для резервного копирования, что соответствует задачам в рамках процессов импортозамещения.

«Мы последовательно развиваем линейки решений для резервного копирования и хранения данных, закрывая весь спектр задач заказчиков — от высокопроизводительного бэкапа до долгосрочного архивного хранения на лентах. Запуск „ДатаРу ДД9910(Ф)“ и „ДатаРу ТС4300“ позволяет компаниям любого масштаба снизить риски потери данных, выполнить требования регуляторов и обеспечить непрерывность бизнеса даже в условиях возрастающих угроз», – сказал Андрей Петров, системный архитектор «DатаРу Технологии».