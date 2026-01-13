CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Биатех» в 2025 году: инновационные цифровые решения для бизнеса, итоги и обновление бренда

Интегратор и вендор ИТ-решений завершил ребрендинг. Изменения затронули как визуальный стиль, так и бренд компании — теперь она будет работать как «Биатех». Об этом CNews сообщили представители «Биатех».

Разработка и внедрение ИТ-инструментов для транспортно-логистической отрасли, ритейла, промышленного сектора, а также агропромышленного комплекса стали ведущими направлениями работы для интегратора и вендора в 2025 г. Еще одним важным событием стал ребрендинг и смена названия.

Более 10 лет ИТ-интегратор работал на отечественном рынке как BIA Technologies. Ребрендинг стал логичным продолжением развития компании и ответом на современные вызовы отрасли. Изменения затронули как визуальный стиль, так и название компании: теперь она работает под брендом «Биатех».

Среди крупных проектов по автоматизации бизнес-процессов на платформе «1С», завершенных в 2025 г., — внедрение «1С:Мясопереработка MES. Модуль для :ERP» в работу мясоперерабатывающего предприятия Русской Аграрной Группы «МПК Кораблинский» и аудит продуктивности «1С»-систем крупнейшего fashion-ретейлера России Melon Fashion Group.

В логистической отрасли реализовано сразу несколько проектов: в цифровой ландшафт ГК «Деловые Линии» внедрены конфигурация «Централизованный архив» и цифровой инструмент для самостоятельной маркировки грузов клиентами. Кроме того, эксперты ИТ-компании разработали для транспортной компании программный модуль построения графика работы водителей, который учитывает потребности в соблюдении режима работы и отдыха.

«Биатех» продолжил формирование собственного продуктового портфеля. Решение ИТ-компании для диагностики высоконагруженных «1С»-систем PerfDog вошло в реестр отечественного ПО. Кроме того, была выпущена обновленная версия платформы Sunrise BPM. Ключевым изменением ИТ-решения стала возможность создать единую рабочую среду, которая объединяет различные конфигурации «1С» без необходимости использования сторонних сервисов интеграции.

«Прошлый год стал для «Биатеха» временем достижений и новых вызовов. Мы успешно завершили ряд ключевых проектов и улучшили внутренние процессы. Сегодня наша цель - дальнейшее развитие собственных цифровых решений и усиление роли наших экспертов и специалистов. Приоритетным направлением для нас по-прежнему остается автоматизация транспортно-логистической и производственной отраслей с помощью передовых цифровых решений, в том числе в стеке «1С». А использование решений на базе математической оптимизации открывает возможности для разработки сервисов, отвечающих требованиям современного рынка. Такие решения позволяют бизнесу увеличивать эффективность и совершенствовать процессы», – сказал генеральный директор компании Александр Наумцев.

В течение 2025 г. компания продолжила развивать сообщество ИТ-специалистов, в том числе запустила второй поток «Школы разработчиков "1С"». После окончания программы стажировки сертификаты «1С»-разработчиков получили 15 выпускников, а шесть из них пополнили штат компании.

