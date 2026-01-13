ActiveCloud помог АО «Пушкиногорский маслосырзавод» перейти на новый почтовый сервис

ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, помог АО «Пушкиногорский маслосырзавод» организовать бесперебойную работу корпоративной почты. Специалисты провайдера произвели миграцию со старого решения на облачный почтовый сервис SmartMail от ActiveCloud. Благодаря переходу клиент получил единое цифровое пространство для эффективной совместной работы с гарантией уровня бесперебойности 99,95%. В рамках проекта была также выполнена интеграция SmartMail с системой «1С» и электронным документооборотом «Пушкиногорского маслосырзавода», что обеспечило удобный обмен данными между ключевыми бизнес-приложениями. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

В рамках цифровой трансформации «Маслосырзавод» занимался автоматизацией своих бизнес-процессов. Используемая почтовая система также нуждалась в модернизации, поскольку не обеспечивала должного уровня интеграции с внутренними службами идентификации пользователей. «Маслосырзаводу» требовалась единая коммуникационная платформа, которая бы обеспечила оперативный обмен данными между различными (технологическими, складскими и управленческими) командами, находящимися в разных городах. Для решения поставленной задачи компания обратилась к ActiveCloud.

Изучив потребности клиента, команда провайдера предложила свое решение - корпоративную почту SmartMail. Почтовый сервис размещен на российских серверах ActiveCloud, что гарантирует полное соответствие требованиям законодательства России в области защиты данных и хранения информации. Для знакомства заказчика со всеми возможностями SmartMail была проведена демонстрация сервиса. Его функционал был оценен клиентом, что определило выбор платформы.

На первом этапе инженеры ActiveCloud подготовили детальную спецификацию облачного решения, полностью отвечающую бизнес-требованиям клиента. Далее провайдер выполнил перенос данных из старой почтовой системы в SmartMail. В результате миграции клиент получил функциональный и доступный для всех пользователей почтовый сервис на современной облачной платформе. Решение было установлено в двух географически распределенных офисах «Маслосырзавода».

Для корректной работы сервиса специалисты также внесли необходимые изменения в доменную именную систему. Внедренная платформа SmartMail обеспечила интеграцию между двумя критически важными системами компании - «1С» и электронным документооборотом (ЭДО). Это позволило автоматизировать бизнес-процессы и создать единое информационное пространство.

«Облачный сервис SmartMail работает динамично, эффективно и гибко, а это именно то, что требовалось нашему клиенту. Модель оплаты Pay-As-You-Go позволяет платить только за фактически используемое место, без переплат за неиспользованные ресурсы. Помимо экономии, Маслосырзавод получил гибкий объем почтовых ящиков, бесплатную миграцию данных и гарантированно высокую доступность сервиса. Таким образом, на основе нашего облачного решения было создано единое, интуитивно понятное и связанное рабочее пространство», - сказал Дмитрий Чернобай, менеджер по ИТ-технологиям ActiveCloud.

«Внедрение SmartMail позволило решить одну из наших ключевых проблем — разрозненность коммуникаций между распределенными командами. Мы получили централизованную, защищенную платформу, которая обеспечила как бесшовное взаимодействие между филиалами, так и автоматизированный обмен данными между ключевыми системами. Отдельно хотим отметить профессиональную работу команды ActiveCloud: специалисты быстро подобрали оптимальное решение, оперативно и бесшовно выполнили миграцию, а также проконсультировали по дальнейшему развитию сервиса с учетом лучших отраслевых практик», - отметил Андрей Матвеев, генеральный директор АО «Пушкиногорский маслосырзавод».