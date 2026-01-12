Спрос на хранение данных в облаке в Кировской области за год вырос более чем в 10 раз

MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Кировской области за год выросло на треть. При этом спрос на сервис хранения данных в облаке – объектного хранилища – за год вырос более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Кировской области пользуются виртуальной инфраструктурой, резервным копированием и объектным хранилищем в облаке.

Более всего в регионе выросло потребление объектного хранилища – более чем в 10 раз. На втором месте расположилась виртуальная инфраструктура. Ее потребление в регионе увеличилось в 1,3 раза. Также в регионе увеличился спрос на резервное копирование.

Более всего облачными сервисами в Приволжском федеральном округе пользуются компании из сферы ИТ и связи, далее идут ритейлеры, обрабатывающие производства, организации, занимающиеся научной и технической деятельностью, медицинские предприятия.

Сильнее всего спрос на облачные сервисы вырос у организаций, занимающихся сделками с недвижимостью – более чем в 3,5 раза, на втором месте расположились логистические компании – прирост в два раза. Далее идут медицинские компании.