CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Спрос на хранение данных в облаке в Кировской области за год вырос более чем в 10 раз

MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, их потребление в Кировской области за год выросло на треть. При этом спрос на сервис хранения данных в облаке – объектного хранилища – за год вырос более чем в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Кировской области пользуются виртуальной инфраструктурой, резервным копированием и объектным хранилищем в облаке.

Более всего в регионе выросло потребление объектного хранилища – более чем в 10 раз. На втором месте расположилась виртуальная инфраструктура. Ее потребление в регионе увеличилось в 1,3 раза. Также в регионе увеличился спрос на резервное копирование.

Более всего облачными сервисами в Приволжском федеральном округе пользуются компании из сферы ИТ и связи, далее идут ритейлеры, обрабатывающие производства, организации, занимающиеся научной и технической деятельностью, медицинские предприятия.

Сильнее всего спрос на облачные сервисы вырос у организаций, занимающихся сделками с недвижимостью – более чем в 3,5 раза, на втором месте расположились логистические компании – прирост в два раза. Далее идут медицинские компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

«Бургер Кинг Россия» перевёл A/B тесты в онлайн с помощью платформы Trisigma от «Авито»

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Производитель лидаров распродает свой бизнес за $22 млн. Четыре года назад он стоил $11 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще