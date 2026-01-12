Инновации в строительстве: BIM-моделирование повышает эффективность проектов ОЭЗ «Технополис Москва»

При реализации проектов на территории особой экономической зоны столицы применяются современные цифровые технологии, повышающие эффективность и качество строительства городской инфраструктуры. Одним из ключевых инструментов стало информационное моделирование зданий — BIM (Building Information Modeling). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в городе последовательно внедряются цифровые технологии в промышленном и инфраструктурном строительстве. Использование BIM-моделирования на объектах ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет повысить точность проектных решений, сократить сроки и обеспечить эффективный контроль качества на всех этапах. На сегодняшний день более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей особой экономической зоны столицы строятся с помощью этого инновационного решения», — сказал Максим Ликсутов.

BIM-технологии представляют собой современную систему проектирования, основанную на создании трехмерных цифровых моделей зданий и сооружений, интегрированных с данными обо всех конструктивных и инженерных элементах. Такие модели позволяют детально прорабатывать архитектурные и технологические решения еще на стадии разработки объекта. Наиболее активно технологии информационного моделирования используются при реализации проектов на площадках Руднево, Красная Пахра, а также при строительстве промышленного корпуса на площадке «Печатники».

Цифровые сервисы применяются проектировщиками, инженерами и специалистами строительного контроля ООО «Промстрой». Они дают возможность сопоставлять проектную документацию разных подрядчиков, оперативно выявлять оптимальные решения и снижать риски ошибок.

«Современные технологии открывают новые горизонты качества и эффективности строительства. Причем цифровизация в строительстве возможна не только в ходе проектирования, но и на последующих этапах. В частности, мы в “Промстрой” осуществляем непрерывный видеомониторинг хода работ на объектах. Сотрудники нашего ситуационного центра в режиме реального времени наблюдают за стройплощадками – контролируют численность спецтехники и сотрудников, оперативно отмечают любые отклонения и предотвращают возможные нарушения техники безопасности. Это позволяет нам гарантировать надежность, точность и безопасность реализации каждого нашего объекта», – отметил генеральный директор ООО «Промышленное строительство» Владислав Султанов.

Кроме того, в промышленном строительстве столицы широко применяются быстровозводимые конструкции из легких тонкостенных материалов. Такие решения сокращают сроки монтажа, минимизируют количество технологических стыков и обеспечивают высокое качество исполнения, дополняя цифровые технологии проектирования.