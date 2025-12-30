CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Облако безопасности: НИЯУ МИФИ повышает эффективность и удобство образовательной среды с помощью «Кибер Файлов»

Корпоративное решение для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы» компании «Киберпротект» внедрено в Национальном исследовательском ядерном университета «МИФИ». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Учебный процесс в вузе цифровизируется: уже внедрена электронная система управления обучением, действуют виртуальные лаборатории. Институты и филиалы, объединенные под управлением МИФИ, работают в едином цифровом пространстве — академическом облаке. В рамках начатого процесса в Институте интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ приняли решение внедрить решение для организации безопасного обмена учебными материалами между преподавателями и студентами, включенное в реестр российского ПО Минцифры России. Это позволяет гарантировать стабильность работы систем и соответствие требованиям политики информационной безопасности НИЯУ МИФИ.

«Переход на «Кибер Файлы» помог повысить уровень информационной безопасности ИТ-инфраструктуры вуза. Теперь вся работа с учебными материалами централизована, предсказуема и управляется в соответствии с политикой информационной безопасности университета. Внедрение ИТ-решения стало важным элементом в развитии цифровой образовательной среды Института и не только упростило и ускорило обмен учебными данными, но и обеспечило их надежное и безопасное хранение, что напрямую влияет на качество и непрерывность учебного процесса», — сказал Николай Карапетьянц, старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

На сегодняшний день на платформе «Кибер Файлы» уже работают девять сотрудников ИИКС, также новой системой пользуются более 150 студентов. Решение развернуто в ВМ, а все файлы хранятся в локальной файловой системе, объем которой составляет 500 ГБ.

Решение, интегрированное со службой каталогов и LMS-системой и обеспечивающее максимальный контроль над всеми данными, используемыми в учебном процессе, позволило унифицировать процесс обмена информацией за счет замены ранее используемых разрозненных продуктов.

