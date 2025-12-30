ГК Softline и НТЦ «Веллинк» объявляют о стратегическом партнерстве в области ИТ-мониторинга

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и научно-технический центр «Веллинк» – разработчик платформы ИТ-мониторинга wiSLA – заключили партнерское соглашение. Включение решения wiSLA в продуктовый портфель ГК Softline позволит предлагать клиентам решение для обеспечения полной прозрачности ИТ-инфраструктуры. Партнерство соответствует стратегии группы компаний по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа wiSLA предоставляет комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений с контролем SLA и ML-аналитикой. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах обеспечивает надежную и эффективную эксплуатацию.

В рамках партнерства клиенты по всей России получат полный доступ к платформе wiSLA через разветвленную сеть представительств ГК Softline. Эксперты группы компаний смогут обеспечивать внедрение и техподдержку решения для ключевых отраслей: крупного корпоративного сектора, банков, телеком-операторов и государственных структур.

Это позволит обеспечивать метрологически поверенные измерения производительности ИТ-инфраструктуры и каналов связи в реальном времени, а также интегрировать wiSLA с решениями ГК Softline в области импортозамещения, облачными сервисами и продуктами по кибербезопасности для достижения полного технологического суверенитета заказчиков.

«Партнерство с ГК Softline позволит интегрировать платформу wiSLA в проекты цифровизации клиентов, улучшая контроль над стабильностью ИТ-сервисов. Благодаря развитой региональной сети ГК Softline и ее многолетней экспертизе, wiSLA будет применяться для мониторинга инфраструктур организаций в различных отраслях, способствуя более эффективному управлению SLA и реагированию на инциденты», – отметил Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA НТЦ «Веллинк».

«Эффективное управление ИТ должно строиться на основе точных данных. Платформа wiSLA позволяет организовать сквозной ИТ-мониторинг в крупных компаниях, в частности для лидеров нефтегазового рынка, помогая им контролировать выполнение SLA, производительность ИТ-инфраструктуры и сервисов. Богатый опыт ГК Softline во внедрении и поддержке комплексных ИТ-решений гарантирует максимальную эффективность от использования платформы wiSLA», – отметил Сергей Кустов, директор департамента по работе с ТЭК ГК Softline.