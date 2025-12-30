CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline и НТЦ «Веллинк» объявляют о стратегическом партнерстве в области ИТ-мониторинга

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и научно-технический центр «Веллинк» – разработчик платформы ИТ-мониторинга wiSLA – заключили партнерское соглашение. Включение решения wiSLA в продуктовый портфель ГК Softline позволит предлагать клиентам решение для обеспечения полной прозрачности ИТ-инфраструктуры. Партнерство соответствует стратегии группы компаний по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Платформа wiSLA предоставляет комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений с контролем SLA и ML-аналитикой. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах обеспечивает надежную и эффективную эксплуатацию.

В рамках партнерства клиенты по всей России получат полный доступ к платформе wiSLA через разветвленную сеть представительств ГК Softline. Эксперты группы компаний смогут обеспечивать внедрение и техподдержку решения для ключевых отраслей: крупного корпоративного сектора, банков, телеком-операторов и государственных структур.

Это позволит обеспечивать метрологически поверенные измерения производительности ИТ-инфраструктуры и каналов связи в реальном времени, а также интегрировать wiSLA с решениями ГК Softline в области импортозамещения, облачными сервисами и продуктами по кибербезопасности для достижения полного технологического суверенитета заказчиков.

«Партнерство с ГК Softline позволит интегрировать платформу wiSLA в проекты цифровизации клиентов, улучшая контроль над стабильностью ИТ-сервисов. Благодаря развитой региональной сети ГК Softline и ее многолетней экспертизе, wiSLA будет применяться для мониторинга инфраструктур организаций в различных отраслях, способствуя более эффективному управлению SLA и реагированию на инциденты», – отметил Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA НТЦ «Веллинк».

«Эффективное управление ИТ должно строиться на основе точных данных. Платформа wiSLA позволяет организовать сквозной ИТ-мониторинг в крупных компаниях, в частности для лидеров нефтегазового рынка, помогая им контролировать выполнение SLA, производительность ИТ-инфраструктуры и сервисов. Богатый опыт ГК Softline во внедрении и поддержке комплексных ИТ-решений гарантирует максимальную эффективность от использования платформы wiSLA», – отметил Сергей Кустов, директор департамента по работе с ТЭК ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

«Микрон» пошел войной на государство из-за 300 акционеров с паспортами СССР

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще