CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку АУСН на базе платформы АК

Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку автоматизированной упрощенной системы налогообложения («АвтоУСН»). Проект реализован на базе решения вендора ООО «АК». Об этом CNews сообщили представители ООО «АК».

Успех проекта был достигнут благодаря слаженной работе всех участников, как со стороны банка, так и со стороны вендора. Новая функциональность была развернута на инфраструктуре банка 20 декабря и уже доступна клиентам банка. Использование платформы АК, обеспечивающей быстрое и гибкое внедрение режима АУСН, а также комплексная методологическая и технологическая поддержка разработчика позволили реализовать проект менее чем за три месяца.

Статус уполномоченного банка по работе с АУСН позволит Банку «Санкт-Петербург» ответить на возрастающий интерес со стороны предпринимателей на фоне изменений в налоговом законодательстве.

«Начиная с 2026 г. для предпринимателей на УСН лимит оборота без НДС снижается до 20 млн руб., тогда как для АУСН он сохраняется на уровне 60 млн руб. При этом подключение к АУСН возможно только через уполномоченные банки, внедрившие соответствующее программное обеспечение. В этом контексте решение Банка "Санкт-Петербург“ инвестировать в инфраструктуру АУСН выглядит взвешенным и своевременным», — сказал Александр Носков, генеральный директор компании АК.

«Уверен, что АУСН позволит нашим клиентам решать вопросы налогообложения эффективно и выгодно для своего бизнеса. Главный плюс работы с АУСН в интернет-банке БСПБ – значительная экономия времени и ресурсов за счет отсутствия рутинной отчетности. Клиент осуществляет привычную деятельность, а расчет налогов происходит автоматически. Среди выгод специального режима также отсутствие необходимости заполнять декларации, минимизация рисков арифметических ошибок в расчетах, быстрое подключение в режиме одного дня», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

«Микрон» пошел войной на государство из-за 300 акционеров с паспортами СССР

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще