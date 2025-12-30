Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку АУСН на базе платформы АК

Банк «Санкт-Петербург» внедрил поддержку автоматизированной упрощенной системы налогообложения («АвтоУСН»). Проект реализован на базе решения вендора ООО «АК». Об этом CNews сообщили представители ООО «АК».

Успех проекта был достигнут благодаря слаженной работе всех участников, как со стороны банка, так и со стороны вендора. Новая функциональность была развернута на инфраструктуре банка 20 декабря и уже доступна клиентам банка. Использование платформы АК, обеспечивающей быстрое и гибкое внедрение режима АУСН, а также комплексная методологическая и технологическая поддержка разработчика позволили реализовать проект менее чем за три месяца.

Статус уполномоченного банка по работе с АУСН позволит Банку «Санкт-Петербург» ответить на возрастающий интерес со стороны предпринимателей на фоне изменений в налоговом законодательстве.

«Начиная с 2026 г. для предпринимателей на УСН лимит оборота без НДС снижается до 20 млн руб., тогда как для АУСН он сохраняется на уровне 60 млн руб. При этом подключение к АУСН возможно только через уполномоченные банки, внедрившие соответствующее программное обеспечение. В этом контексте решение Банка "Санкт-Петербург“ инвестировать в инфраструктуру АУСН выглядит взвешенным и своевременным», — сказал Александр Носков, генеральный директор компании АК.

«Уверен, что АУСН позволит нашим клиентам решать вопросы налогообложения эффективно и выгодно для своего бизнеса. Главный плюс работы с АУСН в интернет-банке БСПБ – значительная экономия времени и ресурсов за счет отсутствия рутинной отчетности. Клиент осуществляет привычную деятельность, а расчет налогов происходит автоматически. Среди выгод специального режима также отсутствие необходимости заполнять декларации, минимизация рисков арифметических ошибок в расчетах, быстрое подключение в режиме одного дня», – сказал директор департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.