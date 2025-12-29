Technored и «Группа Астра» представили совместное решение

Компания Technored, участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), и «Группа Астра» представили совместное решение в рамках проекта переноса программного обеспечения для промышленных роботов на отечественную ОС. Прототип системы визуального программирования Reds Technored показал работоспособность на Astra Linux Desktop.

Российский разработчик и производитель промышленных роботов и роботизированных систем Technored совместно с «Группой Астра» успешно завершили этап переноса программного обеспечения для промышленных роботов на операционную систему Astra Linux. Это практический результат стратегического партнерства компаний, направленного на создание линейки полностью отечественных промышленных роботов, оснащенных кибербезопасным ПО, в рамках реализации национального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» (часть национального проекта «Средства производства и автоматизации»), в целях которого кратное увеличение отечественного рынка роботизации к 2030 г.

В ходе реализации проекта успешно протестирован прототип системы визуального программирования роботов Reds Technored, функционирующей на Astra Linux Desktop. Решение предназначено для задач автоматизированного перемещения объектов и уже показало работоспособность в базовых сценариях, включая обмен данными и непосредственное управление промышленным манипулятором в реальном времени.

«Это лишь первый, но очень важный шаг на пути к развитию отечественной робототехники в области программного обеспечения, позволяющего манипуляторам выполнять различные задачи конечного заказчика. Теперь появилась возможность расширить сферу применения наших роботов на новые рынки и множество потенциальных заказчиков, которые ранее не могли использовать продукты компании Technored ввиду высоких требований информационной безопасности. Мы не планируем на этом останавливаться и уже в 2026 г., параллельно с завершением разработки ПО совместно с «Группой Астра», приступим к созданию еще нескольких программных продуктов, позволяющих значительно упростить, ускорить и сделать более интуитивно понятным процесс настройки и интеграции наших роботов», — отметил Артур Харьков, руководитель отдела исследований и разработок компании Technored.

В настоящее время на Astra Linux работает прикладное программное обеспечение — система визуального программирования, совместимая со всей линейкой коллаборативных роботов Reds (продуктами компании Technored). Следующим шагом станет адаптация низкоуровневых систем управления и компонентов реального времени.

«В ходе первого этапа объединенная команда инженеров наших компаний адаптировала систему визуального программирования Reds Technored для работы с ОС Astra Linux. Далее нас ждет постепенный перевод всей цифровой инфраструктуры Technored на технологический стек «Группы Астра»: от внедрения Astra Linux Embedded непосредственно в робототехнические системы, до интеграции с СУБД и технологиями ИИ, а также совместной с нашими партнерами разработки аппаратных решений на основе отечественных микроэлектронных компонент. Все это позволит обеспечить не только высокий уровень информационной безопасности, надежности и производительности, но и создать полностью суверенную экосистему промышленной робототехники», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

Решение ориентировано на применение в условиях повышенных требований к информационной безопасности: на конвейерных линиях, при обслуживании станков с ЧПУ, паллетировании и на объектах критической инфраструктуры. Использование Astra Linux дает предприятиям упрощение сертификации, соответствие требованиям ФСТЭК России и снижение киберрисков.