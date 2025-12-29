CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Цифровизация Электроника
|

Российский сектор ИКТ: итоги девяти месяцев 2025 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов (ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами) по итогам девяти месяцев 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

Объем реализации собственных товаров, работ, услуг сектора ИКТ за январь – сентябрь 2025 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. на 13,8% (по экономике в целом — +2,7%). Вклад сектора ИКТ в общую реализацию увеличился с 4,6 до 5,1%.

Во всех сегментах сектора ИКТ наблюдается положительная годовая динамика реализации за девять месяцев 2025 г., в том числе за III кв. 2025 г. Значимый темп прироста сохраняется в таких крупных сегментах, как ИТ-отрасль (+16,3% к девяти месяцам 2024-го) и производство ИКТ (+17,8%).

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ достигла 1,7 млн человек; за III кв. показатель увеличился на 13,9 тыс. человек (+0,8%), за год — на рекордные 148,1 тыс. человек (+9,6%), в основном за счет ИТ-отрасли. Выросла и дополнительная потребность в кадрах: на конец III кв. 2025 г. было открыто 79 тыс. вакансий, что на 2,3 тыс. (+3%) больше, чем в предыдущем квартале.

Инвестиции сектора ИКТ в 2025 г. увеличивались от квартала к кварталу, а в целом по итогам девяти месяцев 2025 г. — сохранились на уровне аналогичного периода 2024 г.

Резюме: сектор ИКТ наращивает реализацию товаров, работ, услуг кратно быстрее, чем экономика в целом (как по итогам девяти месяцев, так и в III кв. 2025 г.). За счет ИТ-отрасли достигнут максимальный годовой прирост численности работников сектора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

Браузер Chrome станет платным. Но только частично

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Крупный ИТ-холдинг заработал 3 миллиарда, продав акции российского «убийцы» VMWare

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Чиновники поспорили, нужно ли энергетикам самим заниматься импортозамещением ПО

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще