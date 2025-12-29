CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery

Разработчик инфраструктурного и системного ПО компания НТЦ ИТ РОСА представила ROSA Virtualization 4.0 — платформу, которая переводит ИТ-инфраструктуру заказчиков на новую технологическую основу. Новая версия позволяет организациям бесшовно переходить на современные компоненты базовой операционной системы и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов за счет встроенного функционала Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА..

В версии 4.0 особое внимание уделено вопросам информационной безопасности и соответствия требованиям регуляторов (ФСТЭК, ЦБ РФ и национальных стандартов). Платформа получила поддержку отечественных криптографических алгоритмов ГОСТ в ключевых компонентах, таких как OpenSSL, OpenSSH и libssh. Внедрены механизмы контроля целостности элементов системы на базе IMA/EVM, обеспечивающие неизменность критически важных файлов и защищенность загрузочного окружения. Обновлен гипервизор первого типа, что повысило стабильность работы и совместимость с современным серверным оборудованием, включая отечественные платформы. Благодаря этому пользователи получают дополнительный уровень доверия к состоянию системы при эксплуатации в критически важных и регулируемых средах.

ROSA Virtualization 4.0 обеспечивает поддержку современных гостевых операционных систем, включая «РОСА Хром», Astra Linux, Basealt, «Ред ОС» Windows Server 2022 и др. Использование платформы RV снижает затраты на среду виртуализации и обеспечивает стабильную работу при высокой нагрузке. Это позволяет пользователям планомерно модернизировать ИТ-инфраструктуру и реализовывать проекты цифровой трансформации и импортозамещения без риска технологического устаревания.

В ROSA Virtualization 4.0 реализована функция Disaster Recovery, обеспечивающая восстановление виртуальной инфраструктуры при отказах оборудования и сбоях сервисов, включая сценарии полной недоступности основной площадки. Она основана на доработанном механизме автоматического запуска и восстановления виртуальных машин, интеграции с механизмами резервного копирования и репликации, а также повышенной надежности работы с хранилищами данных.

В новой версии также реализована интеграция с сервисом Keycloak для централизованного управления доступом и сценариев единого входа (SSO). Обеспечена совместимость с корпоративными IAM-системами. Доработаны сценарии использования сертификатов и аппаратных средств аутентификации, включая pam_pkcs11. Обновлен пользовательский и административный веб-интерфейс, расширены возможности администрирования, диагностики и сервисного доступа к системе через SSH и интерфейсы управления Cockpit. Благодаря этому пользователи получают более удобные и прозрачные инструменты управления виртуальной инфраструктурой в повседневной эксплуатации и при аварийных ситуациях.

Дополнительно в ROSA Virtualization 4.0 повышена устойчивость сетевых подсистем, реализованы механизмы микросегментации и изоляции сетей виртуальных машин с возможностью автоматического присвоения IP-адресов, добавлено управление сетевыми профилями хостов. Устранены сценарии, приводившие к деградации производительности и неконтролируемому росту служебных логов, а также повышена надежность запуска сервисов при различных конфигурациях развертывания, включая установку управляющего компонента на отдельный сервер.

«ROSA Virtualization 4.0 — это не просто обновление платформы, а фундамент для устойчивого развития ИТ-инфраструктуры заказчиков. Мы заложили технологическую основу, которая позволяет безопасно переходить на современные, в том числе отечественные, операционные системы и быть уверенными в восстановлении работы даже при серьезных аварийных сценариях», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

