ГК Softline пополнила свой портфель аналитической AIOps-платформой Artimate

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и «Пруфтек ИТ», разработчик российской AIOps-платформы Artimate, объявили о начале стратегического партнерства. Группа компаний пополнила свой портфель решением Artimate – платформой для автоматизации ИТ-мониторинга, работающей на основе технологий искусственного интеллекта. Партнерство позволит ГК Softline предлагать клиентам полный пакет услуг по Artimate, включая консультации, внедрение и техническую поддержку продукта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Artimate – это интеллектуальная AIOps-платформа, использующая искусственный интеллект и машинное обучение для автоматической обработки и анализа большого объема событий из систем ИТ-мониторинга. Решение предназначено для объединения инцидентов в единую картину, визуализации причинно-следственных связей и прогнозирования сбоев. Платформа помогает крупным компаниям со сложной ИТ-инфраструктурой повышать уровень бесперебойной работы бизнес-сервисов и снижать затраты на ИТ-персонал за счет быстрой локализации сбоев, прогнозирования инцидентов и автоматизации ручных задач с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Сотрудничество с ГК Softline открывает для Artimate доступ к широкой аудитории enterprise-заказчиков по всей России. Холдинг реализует масштабные проекты цифровой трансформации для ключевых отраслей экономики и обладает необходимыми компетенциями для внедрения сложных аналитических систем. Мы видим существенный потенциал в совместной работе: заказчики получают проверенное российское решение класса AIOps с полным циклом технической поддержки, а рынок – очередное подтверждение конкурентоспособности отечественных разработок в области искусственного интеллекта для ИТ-мониторинга», – отметил директор по работе с партнерами Artimate Артем Парфенов.

«Мы рады сотрудничать с “Пруфтек ИТ” – профессионалами с 15-летним опытом разработки решений для ИТ-мониторинга. Сегодня мы наблюдаем большое интерес рынка к интеллектуальным инструментам, повышающим отказоустойчивость ИТ-ландшафта. С помощью AIOps-платформы Artimate мы сможем обеспечивать проактивную защиту критически важных сервисов наших клиентов. Особую ценность Artimate будет представлять для финансового сектора, телекома, ритейла и госструктур — отраслей, где непрерывность бизнес-процессов является обязательным требованием. Совместимость с российским и зарубежным ПО позволяет легко интегрировать платформу в существующую экосистему, а поддержка на этапе внедрения и дальнейшее сопровождение нашими специалистами помогут клиентам быстро освоить продукт и начать получать отдачу от инвестиций в самые сжатые сроки», – сказал Егор Ворогушин, директор департамента бизнес-решений и цифровой трансформации ГК Softline.