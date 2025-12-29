«Геоскан» открывает всем демо-доступ к образовательному симулятору полетов Pioneer Drone Sim

«Геоскан» открывает всем демо-доступ к образовательному симулятору полетов Pioneer Drone Sim. Демоверсия предназначена для знакомства с продуктом и индивидуальной тренировки навыков FPV-пилотирования в цифровой среде. В ней доступны миссии и гонки на двух локациях — «Стадион» и «Промзона», а также работа в конструкторе трасс без возможности сохранения. Пользователи могут выполнять полет за движущейся целью, задания на сбор объектов и настраивать физику полета. Полеты доступны на модели «Геоскан Пионер FPV». Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

Pioneer Drone Sim — часть образовательной экосистемы «Геоскан Пионер», в которую входят учебные квадрокоптеры, пространства для безопасных полетов, методические материалы, учебники и цифровые инструменты для обучения и подготовки к соревнованиям.

Симулятор позволяет отрабатывать пилотирование, работу с датчиками и полезными нагрузками и проводить гонки на FPV-дронах в цифровом пространстве. Поддерживается управление геймпадом и совместимым радиопультом, доступен выбор локаций, времени суток и погодных условий.

Эти учебные задачи обеспечиваются различными режимами: Acro предназначен для тренировки FPV-полетов и полностью ручного управления, Navigation и AltHold используются для обучения – отработки точных пролетов, удержания высоты и позиции, выполнения маршрутных заданий, фото- и видеосъемки, инспекции объектов.

Пробная версия позволяет заранее познакомиться с базовой логикой симулятора и физикой полета.