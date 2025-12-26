CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

РКБ «Глобус» ускорило процесс заключения договора с поставщиками за счёт автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием 2»

Рязанское приборостроительное предприятие «Глобус» сократило срок заключения договора с поставщиками с месяца до недели за счёт автоматизации процессов на базе информационной системы «1С:ERP Управление предприятием 2» («1С:ERP»). Внедрение провела команда «АиБ Цифровизация».

«Стоит отметить, что до старта проекта на предприятии не были решены вопросы с качеством ведения нормативно-справочной информации и завершить работу над ними оперативно не представлялось возможным, — отметил генеральный директор «АиБ Цифровизация» Дмитрий Смирнов. — Между тем ряд проблем требовал срочного решения. В «1С:ERP» были доработаны два автоматизированных места, которые помогли специалистам предприятия справляться с задачами в обход препятствий.

По результатам проекта были также сокращены сроки расчёта потребности по составу любого изделия до двух дней, а также сроки выдачи материалов в производство и формирования заявки на склад.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще